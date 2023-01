Szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej obiecuje zemstę na "Charlie Hebdo". Za karykatury Chameneiego

"Popełniliście wielki błąd, ale prędzej czy później muzułmanie się zemszczą, a wy możecie aresztować mącicieli, ale martwi nie wrócą do życia" - powiedział Salami i dodał: "odsyłam Francuzów i dyrektorów tej instytucji (Charlie Hebdo) do losu Salmana Rushdiego".

W 1989 roku Ajatollah Chomeini , ówczesny najwyższy przywódca Iranu, ogłosił fatwę, czyli edykt religijny, który wzywał do zamordowania Rushdiego i wszystkich osób zaangażowanych w publikację książki za bluźnierstwo.

Francuski magazyn satyryczny "Charlie Hebdo" zamieścił w ubiegłym tygodniu na swych łamach kilkadziesiąt karykatur duchowo-politycznego przywódcy Iranu. Redakcja oznajmiła, że jest to forma wsparcia antyrządowych protestów w Iranie.

W styczniu 2015 r. dwóch sprawców identyfikujących się z Al-Kaidą wdarło się do redakcji "Charlie Hebdo" w Paryżu, zabijając 12 osób i raniąc kilka kolejnych. Była to ich zemsta za publikowane przez tygodnik karykatury Mahometa, co według muzułmanów było bluźnierstwem.