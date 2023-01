Wielka awaria w USA. LOT uspokaja. "Planowane loty zgodnie z planem"

Ze słów przedstawiciela spółki wynika, że jeden samolot z Warszawy jest już w drodze do Miami. A dwa kolejne, zaplanowane na godz. 16.40 do Chicago i godz. 16.50 do Nowego Jorku na lotnisko JFK powinny odbyć się bez komplikacji. To dobra informacja dla podróżnych z Polski.

Wielka awaria na lotniskach w USA. "Nie odkryto śladu ataku"

Biały Dom poinformował, że nie odkryto żadnego śladu cyberataku na Federalną Administrację Lotnictwa (FAA) - poinformowała w środę telewizja CBS News.

Prezydent USA Joe Biden został poinformowany o incydencie - przekazała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Dodała, że prezydent zlecił już przeprowadzenie śledztwa mającego zbadać przyczyny awarii. - Samoloty nadal mogą lądować, jednak w tej chwili niemożliwe są ich starty - powiedział podczas konferencji prasowej w Białym Domu Joe Biden.

Do godz. 9.30 rano czasu wschodniego (EST) (15.30 w Polsce) w USA wstrzymano wszystkie odloty. Z danych opublikowanych przez stronę FlightAware.com liczba opóźnionych połączeń krajowych i międzypaństwowych wyniosła ponad 3,5 tys.