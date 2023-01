Wiceminister obrony Ukrainy: Najcięższe walki trwają pod Sołedarem. Wróg ponosi znaczne straty

- Zaciekłe i najcięższe walki trwają dzisiaj w rejonie Sołedaru w kierunku bachmuckim. Choć sytuacja jest trudna, żołnierze ukraińscy biją się zacięcie. Wróg ponosi znaczne straty, bezskutecznie próbując przerwać naszą obronę i zająć Sołedar - powiedziała wiceminister obrony.

Drogi do miasta są usiane trupami żołnierzy rosyjskich i wprost po ciałach zabitych, przeciwnik prowadzi szturm - mówiła Malar, dodając: "nasi obrońcy wykazują się maksymalną wytrwałością i heroizmem". W skład atakujących wojsk rosyjskich wchodziło 10 stycznia 280 oddziałów. Tydzień wcześniej było to 250 oddziałów - relacjonowała. Jak oceniła, zwiększenie liczby oddziałów to skutek problemów sprzętowych, z jakimi boryka się Rosja.

Intensywność walk o Sołedar widać na zdjęciach satelitarnych firmy Maxar - informuje w czwartek portal stacji Sky News. Na polach i wzdłuż dróg w rejonie Sołedaru i pobliskiego Bachmutu widać tysiące lejów po bombach, setki zniszczonych domów, szkół i innych budynków - relacjonuje Sky News.

Ambasador Ukrainy w Londynie - Wadym Prystajko powiedział stacji, że Sołedar jest całkowicie zniszczony. Zdaniem dyplomaty Rosjanie rzucają do walki setki ludzi, próbując zademonstrować Kremlowi jakikolwiek sukces. Ambasador przyznał gorzko, że trzeba zadać sobie pytanie, jak wielu własnych żołnierzy może poświęcić Ukraina w walkach o Sołedar.