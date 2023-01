Wojna w Ukrainie. Belgrad sprawdza informacje o udziale Serbów po stronie Rosji

Zobacz wideo

- Nasz kraj bardzo wyraźnie stwierdza, że udział obywateli Serbii we wszelkich konfliktach w innych krajach jest zabroniony, a to pociąga za sobą konsekwencje prawne – powiedział szef serbskiego ministerstwa obrony, wzywając Serbów do wstępowania do serbskiej armii.

Informacje o udziale Serbów w wojnie na Ukrainie po stronie Rosji zaczęły krążyć w sieciach społecznościowych w połowie stycznia. Następnie w rosyjskich sieciach pojawiły się zdjęcia z rzekomo serbskimi bojownikami, którzy przybyli na Zaporoże, informuje portal.

Według szacunków ambasady Ukrainy w Serbii od grudnia 2018 roku ponad 300 Serbów wyjechało na Ukrainę, by walczyć po stronie Rosji. Ponad trzydziestu z nich zostało za to skazanych w Serbii, w większości przypadków na minimalne kary.

Ponadto część skazanych Serbów, tuż po wydaniu wyroku, ponownie udała się na Ukrainę, by nadal walczyć po stronie rosyjskiej, poinformowało Radio Swoboda.

Serbowie rekrutami Grupy Wagnera?

Doradca Departamentu Stanu USA Derek Chollet przekazał w piątek prezydentowi Serbii Aleksandarowi Vucziciowi, że Waszyngton jest zaniepokojony werbowaniem najemników w tym kraju przez rosyjską firmę wojskową znaną jako Grupa Wagnera - poinformowało radio Głos Ameryki.

- Wiemy, że Grupa Wagnera próbuje rekrutować żołnierzy z Serbii i innych krajów; uważamy, że jest to nie do przyjęcia - powiedział Chollet dziennikarzom po spotkaniu z serbskim prezydentem w Belgradzie.

Rosyjski portal propagandowy Russia Today uruchomił niedawno serbskojęzyczną stronę informacyjną i opublikował ogłoszenie dotyczące rekrutacji najemników przez Grupę Wagnera.