Ziobro: Jako Solidarna Polska przygotowujemy się do samodzielnego startu w wyborach

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został zapytany we wtorek w Polsat News, czy w związku z wypowiedzią wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, że posłowie, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, zostaną "zapamiętani" przy tworzeniu list wyborczych PiS, Solidarna Polska szykuje się na samodzielny start w wyborach.

- Nie ma na razie umowy między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością, więc przygotowujemy się też do wariantu, który w polityce trzeba brać jako pierwszy pod uwagę, czyli samodzielnego startu - odpowiedział Ziobro. - Ale jesteśmy też oczywiście gotowi do koalicji, co nie znaczy, że za cenę rezygnacji z naszych przekonań, wartości i tego, co myślimy o polityce europejskiej i zagrożeniu ze strony Unii Europejskiej - dodał.

Terlecki pogroził palcem Solidarnej Polsce

Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, której projekt złożył w Sejmie klub PiS. Według autorów nowelizacja ma być kluczowym "kamieniem milowym" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Inaczej niż zdecydowana większość klubu Prawa i Sprawiedliwości głosowali członkowie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry - nie poparli oni ważnego dla rządu projektu.

Dziennikarze pytali w poniedziałek szefa klubu PiS i wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, czy będą jakieś konsekwencje wobec tych, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu. - Zapamiętamy przy okazji tworzenia list wyborczych - odpowiedział Terlecki.

Solidarna Polska nie ograniczyła się do głosowania przeciwko ustawie o Sądzie najwyższym. Lider ugrupowania napisał też list otwarty do prezydenta Dudy. Zdaniem Ziobry "podyktowana przez Komisję Europejską ustawa o Sądzie Najwyższym podważa konstytucyjne uprawnienia Prezydenta do powoływania sędziów i trwałość dokonanych przez Pana powołań". "Uderza to w zasadę nieodwołalności, a co za tym idzie - ogranicza niezawisłość sędziowską. Pozwala kwestionować prawo sędziów do orzekania, a tym samym prawomocność milionów wydanych wyroków. Prowadzi do anarchii i demoluje zaufanie do państwa" - ocenił minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

