"Zleciłem Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z Narodową Policją Ukrainy i innymi kompetentnymi organami zbadanie wszystkich okoliczności zdarzenia" – napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

Śmigłowiec rozbił się rano na terenie przedszkola w mieście Browary pod Kijowem. Według najnowszych informacji zginęło 17 osób, a 29 zostało rannych, w tym 15 dzieci. W katastrofie zginął szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski, jego pierwszy zastępca Jewhen Jenin i jeszcze jeden wiceminister spraw wewnętrznych - Jurij Łubkowycz.

Wołodymyr Zełenski katastrofę śmigłowca nazwał zdarzenie ogromną tragedią i przekazał kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. "Denys, Jewhen, Jurij, ekipa MSW… prawdziwi patrioci Ukrainy. Cześć ich pamięci! Cześć pamięci wszystkim tym, którzy stracili życie tego czarnego poranka!" – napisał prezydent Ukrainy.

Katastrofa śmigłowca w Browarach

Śmigłowiec, który rozbił się w Browarach, to najprawdopodobniej wyprodukowana we Francji maszyna Aerospatiale AS332 Super Puma - poinformował rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych pułkownik Jurij Ihnat. - Jest za wcześnie, by stwierdzić, co spowodowało katastrofę, śledztwa w takich sprawach wymagają czasu - podkreślił.

Śmigłowce Super Puma są używane przez różne ukraińskie służby, m.in. Państwową Służbę Graniczną, Gwardię Narodową, czy Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy - przypomniał Ihnat.

Według komendanta ukraińskiej policji Ihora Kłymenki maszyna, która rozbiła się w Browarach, należała do resortu ds. sytuacji nadzwyczajnych. Śmigłowiec spadł w pobliżu przedszkola.

W katastrofie zginęło co najmniej 17 osób, w tym troje dzieci; rannych jest 29 osób, w tym 15 dzieci - przekazał szef administracji obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba.

W katastrofie zginął minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski i jego dwóch zastępców, Jewhenij Jenin i Jurij Łubkowycz - poinformował wiceszef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

