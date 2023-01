"To będzie biały weekend". Opady śniegu, wiatr i utrudnienia na drogach

Pogoda w ten weekend będzie trudna - zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Z południowego wschodu nadciąga do Polski aktywny front atmosferyczny. - To spowoduje, że przyrost pokrywy śnieżnej będzie wynosił, w wielu miejscach naszego kraju, nawet do 15 cm - mówił Grzegorz Walijewski z IMiGW. W czwartek z powodu wichur i opadów strażacy interweniowali ponad 400 razy.

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl