W nocy sypnie śniegiem. IMGW ostrzega przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi

W nocy z piątku na sobotę w całym kraju opady śniegu. Na południowym wschodzie może spaść ok. 15-17 cm, a na pozostałym obszarze ok. 10 cm. Porywy wiatru wyniosą do 60 km/h i spowodują zawieje i zamiecie śnieżne - poinformował PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski.

Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Wyborcza.pl