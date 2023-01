Atak zimy w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia dla 15 województw

Nawet kilkanaście centymetrów śniegu może spaść w pasie od Mazur po Dolny Śląsk - zapowiada IMGW. Wydał też alerty dla 15 województw.

REKLAMA

Alerty IMGW drugiego stopnia - intensywne opady śniegu

Pomarańczowe alarmy IMGW przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

- śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, bielskim;

- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, myślenickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, limanowskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów;

- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, brzozowskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim;

- dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim i kłodzkim.

Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 centymetrów.

Na Podkarpaciu alarmy obowiązywały do godz. 8 w sobotę. Na Śląsku i w Małopolsce ostrzeżenia ważne będą do godz. 10. Na Dolnym Śląsku wejdą w życie utrzymają się do godz. 18-22 w sobotę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

W części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Wydano je w województwach:

- podkarpackim (we wszystkich powiatach poza objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia)

- małopolskim (we wszystkich powiatach poza objętymi alertami drugiego stopnia)

- świętokrzyskim (w powiatach południowych)

- śląskim (we wszystkich powiatach poza poza objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia)

- łódzkim

- lubelskim

- mazowieckim

- podlaskim

- opolskim, gdzie obowiązywać będą od godz. 23 w piątek do godz. 13 w sobotę lub w godz. 4-17 w sobotę;

- warmińsko-mazurskim

- pomorskim, w powiatach sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, gdańskim, Gdańsk, Sopot, Gdynia, kościerskim i starogardzkim

- kujawsko-pomorskim, w powiatach południowych i wschodnich

- wielkopolskim, w powiatach południowych i wschodnich

- dolnośląskim (z wyjątkiem miejsc, w których obowiązują alarmy drugiego stopnia)

Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm. Oprócz tego powieje z prędkością do 60 kilometrów na godzinę, może spowodować powstanie zawiei śnieżnych.

Najzimniej będzie na Podhalu nawet -10, ale w większości kraju 0 lub minimalnie na minusie, a to oznacza trudne warunki dla kierowców i śliskie drogi.

Uwaga, lokalne mgły

W nocy opady śniegu osłabną. Na Pomorzu i na krańcach zachodnich spadnie jeszcze od 5 do 8 cm. Na pozostałym obszarze może spaść deszcz i deszcz ze śniegiem. Najmniej opadów i najwięcej rozpogodzeń będzie na południu i południowym wschodzie kraju. Lokalnie mogą też wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna od -10 stopni Celsjusza na Podhalu, -5 stopni na południowym wschodzie, na przeważającej części ok. -1 lub 0 stopni, do 2 stopni na Wybrzeżu.

Wiatr w północnej części kraju będzie silniejszy i porywisty, na Wybrzeżu początkowo osiągający prędkość do 80 km/h, potem będzie słabł. Na południu kraju wiatr słaby, zmienny.