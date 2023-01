Wypadek w lubelskim, są ranni. "Autokar leżał na boku, na poboczu drogi"

Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę w okolicy Lubartowa (województwo lubelskie). "O godz. 1:39 Jednostka OSP Firlej została zadysponowana do wypadku drogowego w miejscowości Wandzin gmina Lubartów. Autokar wypadł z drogi i zjechał do rowu" - informuje Ochotnicza Straż Pożarna-Gmina Firlej i zamieszcza zdjęcia.

- Autokar leżał na boku, na poboczu drogi. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy pogotowiu w ewakuacji osób z autokaru - mówił w rozmowie z RMF FM oficer dyżurny lubartowskiej straży pożarnej. Jak dopowiedział, na miejscu pracowało 15 zastępów straży.

Wypadek autokaru. Siedem osób jest rannych

Służby informują też, że autokarem z Białorusi do Włoch podróżowało 37 osób. Poszkodowanych zostało siedem z nich. Rannych, głównie ze stłuczeniami, przewieziono do szpitali w Lubartowie i Lublinie. Pozostałe osoby - do hotelu.