Mobbing u Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Przekleństwo naszych czasów"

Oskarżenia o mobbing w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Sprawę opisał Michał Janczura. Pracownicy, do których dotarł dziennikarz TOK FM, zarzucają przemoc Markowi Wochowi, zastępcy rzecznika MŚP.

Jak poinformował Janczura, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców od lat wiedział, że pracownicy urzędu oskarżają jego zastępcę o zastraszanie, nękanie, naruszanie nietykalności cielesnej i mobbing. Adam Abramowicz mimo sygnałów i oficjalnych skarg w tej sprawie nie podjął żadnych działań. Osobę, która chciała wszczęcia procedury antymobbingowej, miał zachęcać do wycofania skargi. Pytany, dlaczego nie chroni pracowników, w rozmowie z TOK FM ostrzegał przed samosądem w stylu "tego, co spotkało Tomasza Lisa".

Posłuchaj całej, niemontowanej rozmowy Michała Janczury z rzecznikiem Adamem Abramowiczem (Uwaga, w czasie rozmowy padają wulgaryzmy):

"To przekleństwo naszych czasów"

Prawniczka prawa pracy prof. Anna Musiała nie ma wątpliwości, że sprawę trzeba zbadać, bo z medialnych doniesień można wywnioskować, że w urzędzie doszło do agresywnego mobbingu. Ekspertka przypomniała, że choć w firmach i urzędach wprowadzane są procedury antymobbingowe, to "często tylko na papierze".

- To nie jest sytuacja pierwsza i pewnie nie ostatnia. Ona nie jest niczym wyjątkowym w warunkach kapitalistycznych, gdzie państwo i społeczeństwo słabną. To jest pewne przekleństwo naszych czasów. Gdyby była społeczność zakładowa, gdybyśmy mieli poczucie solidarności, to do tego by nie dochodziło w takiej skali. Dlatego, że ludzie by nawzajem reagowali - przekonywała dyrektorka Centrum Badań Zaawansowanych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

"Po prostu się nie dajcie i zgłaszajcie te problemy jak najszybciej"

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias w "Magazynie EKG" namawiała pracowników, aby nie byli bierni i zapisywali się do związków zawodowych. - Wtedy idziemy z tym pracownikiem do sądu, wspieramy go. Natomiast te instytucje bardzo opieszale działają. Taki pracownik przez kilka lat może nie mieć pracy i się sądzi. To powinno funkcjonować szybciej i sprawniej - podkreślała w rozmowie z Maciejem Głogowskim.

I apelowała do osób mobbingowanych: "Po prostu się nie dajcie i zgłaszajcie te problemy jak najszybciej". Przewodnicząca FZZ podkreślała też ogromne konsekwencje długotrwałego mobbingu. - Później taki pracownik nie może odnaleźć się w przyszłej pracy. Więc czym szybciej interweniujcie, pomożemy ludziom przejść przez tę drogę - zapewniała. - Nie wolno się dawać, trzeba to zgłaszać, trzeba się nie bać - podsumowała Gardias.