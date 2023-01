Zima znowu atakuje. W całym kraju trudne warunki na drogach

Zobacz wideo

Mimo tego, że lokalna śliskość występuje jedynie w woj. lubuskim na drodze krajowej 92 odc. Torzym – Trzciel, to jazdę kierowcom mogą utrudnić opady śniegu i śniegu z deszczem. Występują one w województwach: podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, mazowieckim i lubuskim.

Natomiast mżawka i deszcz występuje na terenie województwa: podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Mgły tylko w Małopolsce.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 450 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że w dzień będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na północnym zachodzie także deszczu i lokalnie marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Na Podlasiu przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Sudetach o 10 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 2 st. C w centrum kraju i 5 st. C na Pomorzu Zachodnim i na wybrzeżu.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 80 km/h, na Pogórzu Karpackim i w głębi kraju do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach nad ranem porywy do 120 km/h, w Tatrach do 90 km/h, powodujące zawieje śnieżne.