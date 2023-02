Pijany i agresywny ojciec opiekował się rocznym dzieckiem. Grozi mu do 5 lat więzienia

Policjanci z Józefowa zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który mając w organizmie blisko promil alkoholu, opiekował się roczną córeczką. Do tego groził policjantom. Dziecko trafiło pod opiekę babci, a agresywny mężczyzna do policyjnej celi. Może mu grozić do 5 lat więzienia.

Fot. Krzysztof Hadrian / Agencja Wyborcza.pl