Załamanie pogody. Intensywne opadu śniegu i huraganowy wiatr. Alerty RCB i ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla części kraju. Najtrudniejsza sytuacja będzie w Sudetach. Jak poinformowała dyżurna synoptyk Ilona Bazyluk, wiatr może wiać z prędkością wiał do 160 km/h. Dlatego wprowadzono alert drugiego stopnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia (związane nie tylko z silnym wiatrem, ale też opadami śniegu i deszczu) obowiązują w pasie od zachodniopomorskiego wybrzeża przez województwo lubuskie, część Wielopolski i Dolny Śląsk, Opolszczyznę oraz od Pomorza przez województwo kujawsko-pomorskie, zachodnie Mazowsze, część województw łódzkiego i świętokrzyskiego po Małopolskę i okolice Bielska Białej.

Także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert związany z bardzo silnym wiatrem. Jak przekazano, w nocy możliwe są przerwy w dostawie prądu. Osoby przebywające na terenie części województwa dolnośląskiego otrzymały SMS-y z ostrzeżeniem.

Z danych IMGW wynika, że najwięcej śniegu leży na Kasprowym Wierchu - 142 cm. Na terenach objętych ostrzeżeniami może spaść do 10 centymetrów śniegu. Na przykład w województwie łódzkim opady mogą utrzymać się do wieczora. Przed śnieżycą ostrzegają też władze Warszawy, informując o przygotowaniu 300 pługów, które mają odśnieżać stołeczne ulice.

W Tartach IV stopień zagrożenia lawinowego

Przypominamy też, że w związku z wysokim zagrożeniem lawinowym, od piątku do odwołania zamknięte są szlaki w Tatrach. Nie będzie możliwe - między innymi - dojście do schronisk nad Morskim Okiem i do Doliny Pięciu Stawów Polskich.

W czwartek wieczorem Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło czwarty stopień zagrożenia lawinowego dla obszaru Tatr. Sytuacja jest ekstremalnie niebezpieczna.

Z uwagi na wysokie zagrożenie lawinowe w Tatrach Zachodnich po słowackiej stronie gór została zamknięta dla ruchu turystycznego Dolina Żarska, a osoby przebywające w tamtejszym schronisku zostały ewakuowane.