Centrum Praw Kobiet nie jest wyjątkiem. "Ferment w organizacjach pozarządowych widać wszędzie na świecie"

Informacje o nieprawidłowościach, do jakich miało dochodzić w Centrum Praw Kobiet, zapoczątkowały rozmowę na temat kondycji działających w Polsce organizacji pozarządowych. Gościnie zaproszone przez Annę Piekutowską do niedzielnej audycji "Poranek Radia TOK FM" nie ukrywały, że do nadużyć dochodzi w wielu NGO-sach. Katarzyna Jagiełło - wieloletnia pracowniczka organizacji pozarządowych mówiła wprost o "bardzo smutnych realiach, których doświadcza trzeci sektor". Jej zdaniem "bardzo wiele organizacji pozarządowych wykorzystuje swoich pracowników".

Wykorzystywane poczucie misji

Ekspertki zgodnie przyznały, że dla wielu osób zgubną okazuje się misyjność pracy w organizacjach pozarządowych. - Tam gdzie są odwołania do wartości i wyjątkowej misji, do zrobienia czegoś szczególnie ważnego, to uświęca się pewnego rodzaju wyrzeczenia. Łatwo zapomnieć o swoich podstawowych potrzebach i o tym, że każdemu należy się szacunek (…) Wysokie wartości są w stanie przesłonić wiele nieodciągnięć w umiejętnościach zarządzania (...) Dla części osób NGO-sy to nie jest zwykłe miejsce pracy, bo pracuje się dla idei, z chęci pomocy światu, chęci rozwiązywania problemów społecznych, z własnej chęci pomocy i inicjatywy. Ale zapomina się, że jeśli to jest praca, to się należą określone prawa i uprawienia - mówiła prof. Julia Kubisa - socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Jagiełło powiedziała, że jak wynika z: badań, rozmów i świadectw, które zbiera, organizacje pozarządowe są podglebiem i dla: mobingu, bullingu i wypalenia zawodowego. Rozmówczyni przytoczyła raport "Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych", z którego wynika, że "ponad 90% respondentów/respondentek utożsamia się z misją organizacji lub ruchu, 70% czerpie satysfakcję z pracy, co potwierdza misyjność. Ale jednocześnie aż 43% potwierdzało odczuwanie stresu i zmęczenia na poziomie ekstremalnych wartości".

- Bardzo wiele organizacji pozarządowych wykorzystuje swoich pracowników (…) osoby te pracują na umowach zlecenie, na śmieciówkach, zarządy organizacji nie rozpoznają przemocowego zachowania w tym, że w dniu zakończenia umowy informują, że to jest już rozstanie z organizacją. Bardzo niewiele organizacji może korzystać z zaplecza wypracowanego za granicą. Nawet te organizacje, które wypracowują sobie polityki antymobingowe albo wprowadzają polityki dobrostanu w pracy. Bardzo często robią to w sposób techniczny, "naskórkowy". Zarząd przyjmuje, rada fundacji je zatwierdza, pracownicy dostają powiadomienie i tyle – wymieniła.

Ponadto Jagiełło zwróciła uwagę na genezę polskich organizacji pozarządowych. - Jest często tak, że nasze fundacje powstają z kręgu znajomych. Znam cię, ty znasz mnie, albo jesteśmy rodziną, małżeństwem i chcemy robić coś dobrego razem, albo robimy coś dobrego razem już jakiś czas i przyszedł moment na sformalizowanie tego i sięgnięcie po granty. Już w zalążku organizacji mamy krąg bardzo powiązanych ze sobą osób, do których dołączają inne i bardzo często jest to niezaopiekowane pod względem prawa pracy – wskazała.

Poczucie konieczności pomagania

Profesor Kubisa dodała do tego jeszcze poczucie konieczności pomagania. - Rozwój NGO-sów postępuje równolegle do intensywnego zwijania się państwa opiekuńczego. NGO-sy wypełniają lukę, którą państwo opuściło albo którą nigdy nie chciało się zająć. CPK jest tutaj bardzo dobrym przykładem. Mamy coraz większą świadomość przemocy domowej, upłciowionej przemocy, przemocy wobec kobiet i tego, że potrzebujemy organizacji, które kompleksowo będą zajmować się rozwiązywaniem tego typu kryzysów i pomaganiem osobom, które doświadczyły tego typu strasznych rzeczy. I zdajemy sobie sprawę z tego, że w ostatnich latach państwo niespecjalnie zajmowało się tego typu działalnością. I CPK w ostatnich latach bardziej zaczęło funkcjonować w świadomości jako organizacja, która jako jedyna niesie pomoc – tłumaczyła.

Profesor zauważyła, że ferment w organizacjach pozarządowych widać wszędzie na świecie. Od kilku lat pojawiają się dyskusje w sektorze pokazujące jak toksycznym środowiskiem stały się organizacje pozarządowe.

Nowakowska zabrała głos

W czwartek 9 lutego redakcja portalu Gazeta.pl otrzymała oświadczenie prezeski Centrum Praw Kobiet ws. powyższych zarzutów. W piśmie Urszula Nowakowska podkreśliła, że do tej pory nie zabierała głosu w sprawie, ponieważ uznała to "za lepsze rozwiązanie, niż udział w publicznej pyskówce". "Milczałam, wiedząc, że każdy nowy artykuł szkodzi nie tylko CPK, ale wizerunkowi ruchu kobiecego i pomocy setkom tysięcy kobiet, które potrzebują pomocy, a przez negatywne publikacje prasowe mogą się bać o nią zwrócić. Niestety, w związku z pojawiającymi się kolejnymi artykułami na swój temat jestem zmuszona to milczenie przerwać" - stwierdziła.