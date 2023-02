Walentynki 2023 z inflacją w tle. "Zostaniemy w domu. Może coś dobrego w telewizji będzie"

Zobacz wideo

56 proc. Polaków tegoroczne walentynki spędzi w domu - wynika z badania panelu badawczego Ariadna dla portalu handelextra.pl. Wśród par, które 14 lutego zostają w domu, są Katarzyna i Wojciech, małżeństwo po trzydziestce mieszkające w Warszawie. Ona jest nauczycielką w szkole podstawowej, on - pracownikiem firmy ubezpieczeniowej. Poprzednie walentynki para świętowała w teatrze, za jeden bilet płacąc 75 zł (w tym roku cena biletu na ten sam spektakl w tym samym teatrze to 80 zł). Małżeństwo tłumaczy, że na przeszkodzie walentynkowym planom stoją przede wszystkim finanse. - Bardziej interesuje nas oszczędzanie na remont. Wszystko podrożało i będziemy potrzebowali pieniędzy. Małe wydatki, które możemy sobie odpuścić, odpuszczamy. Może nie wszystkie, ale walentynki to jeden z tych wydatków. W tym roku są ważniejsze rzeczy - stwierdziła Katarzyna.

Trzy miesiące temu para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, teraz planuje przeprowadzkę do większego lokum poza miastem. - To nawet nie jest kwestia małego. Byłoby mi szkoda i czasu i pieniędzy, żeby iść na walentynki - podkreśliła.

I dla Wojciecha świętowanie dnia zakochanych nie jest priorytetem. - Nie wyobrażam sobie, żeby nie wyjść gdzieś w swoje urodziny, czy żeby nie kupić czegoś pod choinkę na Boże Narodzenie. Ale walentynki to nie jest taka okazja, żeby ją specjalnie wyróżniać. Tym bardziej że nie wiadomo, co wyskoczy przy remoncie, pewnie będą nieplanowane koszty. Zostaniemy w domu. Może coś dobrego w telewizji będzie - powiedział mężczyzna.

Walentynki 2023 częściej w domu, niż w restauracji

Jednak walentynki w domu wcale nie oznaczają, że nie dotknie nas wszędobylska inflacja. - Spośród osób obchodzących walentynki, co czwarty Polak przygotuje odświętny obiad lub kolację w domu (...) Prawie co trzeci mężczyzna sprezentuje bliskiej osobie kwiatek – mówi portalowi handelextra.pl Anna Szwedowska, konsultant w GfK Polonia. A jeśli zakupy, to inflacja. Choć niemal połowa z ankietowanych planuje wydać w sklepach tyle samo co do tej pory, to przy inflacji 16,6 proc. (14,4 proc. w skali roku) włożą do koszyka mniej produktów. Więcej niż dotychczas na walentynkowe zakupy ma zamiar wydać 17 proc. badanych.

Jak pokazuje to samo źródło, jedna trzecia Polaków jest gotowa czekać z zakupami, by skorzystać z walentynkowych promocji, przy czym największa grupa (43 proc.) ma zamiar zadecydować o zakupach w ostatniej chwili.

Na co zostaną wydane te pieniądze? Około 80 proc. obchodzących walentynki kupi bądź będzie spożywać alkohol i słodycze - najczęściej czerwone wino i bombonierkę. Około 70 proc. ankietowanych w walentynki pomyśli o kupnie kosmetyków, a w szczególności perfum.

"Najdroższe walentynki w historii"

W 2022 roku oszacowania kwoty, jaką Polacy przeznaczą na spędzenie walentynek, podjęli się eksperci z HRE Investments, którzy ubiegłoroczne święto określili mianem "najdroższych walentynek w historii". Według ich analiz randka tego dnia pochłonęła średnio 300 zł, czyli o ponad 23 zł więcej niż w 2021 roku. Dane te opublikowano w momencie, gdy inflacja w Polsce wynosiła 8.6 proc.

Według badania dla handelextra.pl, w tym roku co czwarty Polak spędzi walentynki w restauracji, kawiarni czy pubie. W tym roku przedsiębiorcy już na kilka tygodni przed walentynkami zaczęli zachęcać potencjalnych klientów specjalnymi ofertami kolacji. Jednak i bez promocji pary wybierające się na romantyczną kolację będą musiały sięgnąć głębiej do kieszeni. Radykalnie rosnące ceny produktów (nawet o 70 proc.) i rachunków za energię coraz bardziej dają się restauracjom we znaki.

Widzi to Rafał zatrudniony w jednej z poznańskich restauracji oferującej potrawy kuchni śródziemnomorskiej. Choć, jak przyznaje, restauracja, w której pracuje, nie może narzekać na brak klientów, docierają do niego, mniej optymistyczne głosy kolegów i koleżanek z branży. - W walentynki będziemy na pewno mieli tyle samo rezerwacji jak rok temu, albo nawet więcej. Otwieramy nową salę. Ale słyszałem, że restauracje w tym roku walczą o klientów obniżkami cen - powiedział.

Niskobudżetowe walentynki. "Liczy się intencja"

Jak podkreśliła Magdalena Chorzewska, psycholog, psychoterapeutka, trenerka i coach umiejętności psychologicznych, w oszczędzaniu na walentynkach nie ma nic złego, bo "liczy się intencja, a nie kwota wydana na prezent czy kolację". - Zamiast kolacji w drogiej restauracji można ugotować razem coś pysznego. Zamiast wyjścia do kina, można obejrzeć coś wspólnie w domu. Można zabrać ukochaną lub ukochanego na spacer czy spędzić ten dzień zupełnie normalnie, pielęgnując wdzięczność za to, że jest z nami ukochana osoba. W byciu razem nie liczy się kwota wydana na prezenty, a obecność partnera i uczucia, które mamy - podsumowała Chorzewska.

Źródło: Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1081 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania Termin realizacji: 16-19 grudnia 2022 r. Metoda: CAWI.