Chajzer, Doda i Rozenek na celowniku UOKiK. "Hasztag 'współpraca' nie wystarczy"

Zobacz wideo

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił Filipowi Chajzerowi, Dorocie Rabczewskiej oraz Małgorzacie Rozenek-Majdan zarzuty nieprawidłowego oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych, co wprowadza konsumentów w błąd - przekazał UOKiK. Jak wskazał UOKiK w poniedziałkowej informacji, twórcy ci w swoich wpisach promują produkty różnych reklamodawców, za co otrzymują wynagrodzenie, i nie oznaczają treści sponsorowanych w sposób jednoznaczny, czytelny i zrozumiały. "Tym samym mogą wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie charakteru publikowanych postów oraz relacji" - dodano. Postępowania ws. influencerów mogą zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. ich rocznego obrotu.

REKLAMA

Jak tłumaczyła w TOK FM Joanna Affre, adwokatka, wspólniczka zarządzająca w Kancelarii Affre&Wspólnicy, doradczyni Prezesa UOKiK w Międzynarodowej Sieci Konkurencji, treści, za które celebryci biorą pieniądze od firmy, muszą być odpowiednio oznaczone. – Dodanie hasztagu ze słowem „współpraca" nie wystarczy, ponieważ nie wiadomo, co się pod tym kryje. Potrzebne jest wyraźne, jednoznaczne i widoczne oznaczenie ze słowem "reklama" czy "sponsorowane" – wskazała ekspertka.

Dodała, że ważne jest także, aby takie oznaczenie pojawiło się przy poście już od chwili publikacji w danym serwisie. – To był właśnie zarzut do Doroty Rabczewskiej. Ta informacja, że to reklama, była dodawana po kilku dniach, po edycji postu. Konsument od początku musi widzieć, o co w danym poście chodzi. Czy jest to reklama, czy też nie. Czy ktoś promuje dany produkt, bo go faktycznie lubi, czy po prostu dostaje za to pieniądze – podkreśliła.

Adwokatka nadmieniła, że te zasady dotyczą wszystkich osób publicznych i rozpoznawalnych, niezależnie od liczby obserwujących ich profile. – Nie ma sztywnej granicy, czy chodzi o milion czy 100 tysięcy osób. Chodzi o osoby, które w mediach społecznościowych wykonują jakąś pracę, za którą biorą pieniądze – podsumowała gościni TOK FM.