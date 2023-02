Niż Otto nadchodzi nad Polskę. Alert RCB w całym kraju. "Unikaj otwartych przestrzeni"

RCB poinformowało w piątek, że prognozy wskazują, że wiatr będzie wiał ze średnią prędkością od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h w głębi lądu, a na wybrzeżu do 125 km/h. "Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę i rano w sobotę" - podało RCB.

W związku z tym, uruchomiony został SMS-owy system ostrzegania o zagrożeniu tzw. Alert RCB. "Uwaga! W nocy i jutro (17/18.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - napisano w komunikacie.

RCB przypomniało też, by pamiętaj, aby usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami; zamknąć okna i drzwi, pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe; nie zatrzymywać się pod drzewami, zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz; przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii, gdyż wiatr może uszkodzić linie energetyczne oraz uważać podczas jazdy samochodem, ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, a przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

"O przypadkach, które Waszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - podkreśliło RCB.

Gwałtowne załamanie pogody w weekend

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał alert pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem w całym kraju. Najsilniej wiać ma nad morzem, gdzie na wybrzeżu prędkość wiatru może wynieść nawet 125 km/h.

Jak przekazał IMGW, ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym wiatrem dotyczy ośmiu powiatów na wybrzeżu. Według prognoz w tym rejonie może wystąpić silny wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h w głębi lądu, do 125 km/h na wybrzeżu, z południowego zachodu i zachodu. Synoptycy prognozują, że najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę i rano w sobotę.

Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem zostały wydane dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz północnych części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. W tych miejscach IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz południowych części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. W tych regionach synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Dodatkowo IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia przed roztopami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą siedmiu powiatów w południowych częściach woj. śląskiego i małopolskiego. W tych miejscach prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C do 4 st. C., natomiast temperatura maksymalna od 3 st. C do 5 st. C. Suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm na 24 godz.

Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami wydano dla czterech powiatów na południu woj. dolnośląskiego. Synoptycy prognozują tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej zalegającej w górach od 500 do 1000 m n.p.m. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C do 7 st. C., natomiast temperatura minimalna od 2 st. C do 4 st. C. Suma opadów deszczu od 5 mm do 10 mm na 24 godz.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności.