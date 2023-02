"To nie jest piekarnia". Wniosek ws. noweli o Sądzie Najwyższym trafi do Trybunału Konstytucyjnego w tym tygodniu

Andrzej Dera w niedzielę w TVN24 był pytany o prace nad wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, którego złożenie zapowiedział prezydent Andrzej Duda.

REKLAMA

Chodzi o przyjętą w parlamencie nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym.

Nowelizacja ustawy o SN, której projekt złożyli posłowie PiS, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Stanowi m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym 13 stycznia br. Senat w końcu stycznia wprowadził do niej 14 poprawek, które Sejm odrzucił. Wówczas nowelizacja trafiła na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. 10 lutego prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Jednocześnie zaapelował do sędziów TK, by niezwłocznie zajęli się sprawą

W niedzielę w TVN24 Dera w odpowiedzi na uwagę, że Kancelaria Prezydenta wciąż nie wysłała wniosku do TK stwierdził, że "to nie jest piekarnia i to nie są bułki, tylko wniosek do Trybunału". Zaznaczył, że TK podczas pracy związany jest treścią wniosku, więc musi on być dokładnie przygotowany.

"Wniosek jest już napisany, w tej chwili pan prezydent zapoznaje się z tym wnioskiem po powrocie z ofensywy dyplomatycznej, i na początku przyszłego tygodnia należy się spodziewać, że zostanie skierowany do TK" - zapowiedział Andrzej Dera. Zauważył, że wniosek najprawdopodobniej zostanie złożony w poniedziałek lub czwartek, bo wtorek i środa wypełnione są wizytą prezydenta USA Joe Bidena.