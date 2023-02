"Za ten absolutnie niezbędny sojusz przepłacamy". Zalewski o tym, co rząd PiS traci na interesach z USA

Zobacz wideo

"Zakończyła się procedura milczącej zgody dla notyfikacji Kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni Himars dla Polski. Oznacza to, że Kongres zatwierdził sprzedaż dla Sił Zbrojnych RP tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu. Wkrótce finalizacja kontraktu!" - napisał w czwartek na Twitterze wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak. W lutym podległa Pentagonowi agencja współpracy obronnej DSCA poinformowała o zgodzie departamentu Stanu na sprzedaż Polsce 484 wyrzutni HIMARS, z tego 18 w konfiguracji amerykańskiej. Maksymalna wartość możliwego kontraktu to 10 mld dolarów.

REKLAMA

Paweł Zalewski, poseł Polski 2050, mówił w tym tygodniu w TOK FM, że wszystkie inwestycje dotyczące zakupów sprzętu wojskowego, których rząd PiS dokonuje z Amerykanami, są ponad nasze możliwości. - To wszystko będzie na kredyt. Polski rząd nas zadłuża i ukrywają te wydatki poza budżetem. Tak będzie do wyborów, później się okaże, że rzeczywistość jest straszna i sądzę, że to dzisiejszej opozycji przyjdzie sprzątać po PiS-ie - mówił Zalewski.

Zalewski wskazał też, że dokonując transakcji z Amerykanami, Polska - przez decyzje PiS-u - traci okazję, "aby uczestniczyć w europejskim programie zbrojeniowym". - Otóż my, nie chcąc pogłębiać naszego zaangażowania w UE, strzelamy sobie w kolano, rezygnując z bardziej konkurencyjnej broni europejskiej i możliwości inwestycji - wskazał.

Polityk dodał, że byłaby to szansa na rozwój dla polskiej gospodarki. - Jeżeli Polska jest tak wielkim kupującym broń na świecie, to jest to fantastyczny argument, aby europejskie koncerny zbrojeniowe razem z polskimi firmami, zainwestowały właśnie w Polsce – w produkcję amunicji, sprzętu, uzbrojenia. Z tego rezygnujemy, bo nie chcemy się integrować i nie chcemy korzystać z tego, co daje UE. I tym samym powodujemy, że Amerykanie mogą nam dyktować każde ceny, jakie tylko chcą.(…) Polska, w moim przekonaniu, za ten sojusz, który jest absolutnie niezbędny dla Polski, finansowo przepłaca - podkreślił gość TOK FM.