Joe Biden w Warszawie. Zamknięte ulice i zmiany w komunikacji miejskiej

W środę warszawiacy mogą spodziewać się utrudnień związanych z wizytą prezydenta Bidena.

"W czasie przejazdu kolumn pojazdów z przedstawicielami gości policja będzie czasowo wstrzymywać ruch na wybranych ulicach Śródmieścia. Ograniczenia mogą zostać wprowadzone w ruchu pieszych i rowerzystów" - przekazało miasto.

W drugim dniu wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych - zgodnie z przekazanymi wcześniej przez miasto informacjami - wciąż wyłączone z parkowania będą ulice: Emilii Plater - na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej oraz na odcinku od ul. Śliskiej do Siennej po stronie zachodniej (przy hotelu); Śliska - na odcinku od ul. Emilii Plater do Sosnowej (na tyłach hotelu); Sosnowa - na odcinku od ul. Śliskiej do Siennej; Sienna - na odcinku od ul. Sosnowej do Emilii Plater; Nowogrodzka - na odcinku od ul. Emilii Plater do Chałubińskiego; plac Zamkowy - na całej powierzchni; Senatorska - na odcinku od ul. Miodowej do Podwale; Podwale - na odcinku od ul. Senatorskiej do Kapitulnej; Kapitulna - na całej długości; parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (między ul. Grodzką a ul. Nowy Zjazd) - na całej długości; Bugaj - na całej długości; Boleść - na całej długości; Wybrzeże Gdańskie - po stronie Zamku Królewskiego, na odcinku od ul. Boleść do Grodzkiej; Grodzka - na całej długości; Nowy Zjazd - na całej długości.

Nie będzie można parkować również na parkingach Zarządu Terenów Publicznych: przy al. 3 Maja (pod arkadami mostu Poniatowskiego), przy ul. Wybrzeże Gdańskie (między ul. Boleść a Grodzką).

Kierowcy powinni spodziewać się wyłączeń w ruchu m.in. na ulicach: Żwirki i Wigury, Raszyńskiej, Al. Jerozolimskich i moście Józefa Poniatowskiego, Emilii Plater, Marszałkowskiej, Nowym Świecie, Krakowskim Przedmieściu, Wisłostradzie od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego.

W środę do końca dnia, z ruchu wyłączony zostanie także pas dla rowerów na ul. Emilii Plater, na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Złotej.

W miarę zamykania przez policję dla ruchu kolejnych ulic, pojazdy komunikacji publicznej będą kierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ulicami, ich trasy mogą być także skracane. Z tego powodu kilka linii autobusowych zmieni trasy, tak, aby nie jechały w te rejony miasta, gdzie spodziewane są największe zmiany w ruchu drogowym.

Trasa linii 521 zostanie skrócona - autobusy będą jeździły tylko na odcinku Falenica - Wiatraczna. Autobusy linii 518 będą jeździły trasą Nowodwory - Metro Marymont. Autobusy linii 178 dojadą tylko do stacji metra Rondo Daszyńskiego z Ursusa, nie będą obsługiwały pozostałego odcinka trasy. Natomiast 117 i 507 nie będą przejeżdżały przez Wisłę - z ronda Waszyngtona zostaną skierowane do stacji metra Stadion Narodowy i tu zakończą trasę.

Piesi powinni spodziewać się utrudnień w rejonie hoteli Marriott oraz Intercontinental. Służby mogą zdecydować o zamknięciu przejść i chodników w rejonie obu tych budynków.

W środę, podobnie jak we wtorek, pasażerom będzie pomagało kilkunastu informatorów. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu.