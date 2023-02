"To kwestia przyszłości". Mularczyk o reparacjach od Rosji

Zobacz wideo

Prezydent USA Joe Biden wygłosił we wtorek w Warszawie przemówienie skierowane do narodu polskiego. M.in. zapewnił, że wsparcie dla Ukrainy nie będzie zachwiane oraz podkreślił zobowiązanie USA do wypełniania zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego i obrony każdego skrawka państw NATO. Nawiązał również do polskiej historii podczas II wojny światowej i roli Polski w walce z komunizmem.

Arkadiusz Mularczyk pytany w środę w Studiu PAP, czy przemówienie prezydenta Bidena jest też sygnałem, że USA wesprą Polskę w uzyskaniu reparacji za straty podczas II wojny światowej od Niemiec, powiedział, że "jeśli chodzi o parlament USA, jesteśmy na początku współpracy", która ma doprowadzić do przyjęcia rezolucji w sprawie reparacji dla Polski.

- Widzę także pole do współpracy na poziomie edukacyjnym z Biblioteką Kongresu, z Archiwami Narodowymi Stanów Zjednoczonych. Ważne, by pokazać polską perspektywę II wojny światowej, bo z perspektywy amerykańskiej była to wojna na Pacyfiku i kwestia Holocaustu, natomiast perspektywa polskich strat wojennych, eksploatacji, zniszczeń, grabieży jest stosunkowo mało widoczna. Uznaliśmy, że to jest dobry czas, żeby polską perspektywę prezentować naszym partnerom - administracji amerykańskiej - powiedział Mularczyk.

- Dziś pokazujemy, że to, co dzieje się na Ukrainie przez rok, na ziemiach polskich działo się przez sześć lat, zarówno ze strony agresora rosyjskiego i niemieckiego - dodał.

Dopytywany, czy Polska w rozmowach z USA porusza kwestię uzyskania reparacji wojennych od Rosji powiedział, że ten temat także wybrzmiał podczas jego niedawnej wizyty w Waszyngtonie. - Jeden z kongresmenów Partii Demokratycznej powiedział, że Polska ma prawo do odszkodowań od Rosji - dodał Mularczyk.

Stwierdził, że "to kwestia przyszłości". - Pracujemy też nad raportem o startach wojennych, które zostały zadane Polsce podczas i po II wojnie światowej. Z naszych analiz wynika, że reparacje, które powinniśmy otrzymać za pośrednictwem Rosji, nie zostały wypłacone w całości - powiedział Mularczyk.

