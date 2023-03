"Kwestia absolutnie krytyczna". Mark Brzezinski o bezpieczeństwie energetycznym Polski

Zobacz wideo

W zeszłym tygodniu Joe Biden odwiedził Polskę. O to, czy był w pełni zadowolony z wyników wizyty Tomasz Setta zapytał w TOK FM ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezinskiego. - Prezydent Biden był zachwycony swoim wyjazdem do Ukrainy i do Polski. Powiedział, że relacja z Polską jest o charakterze absolutnie krytycznym. Polska geostrategicznie znalazła się w bardzo ważnym miejscu - relacjonował w "Magazynie EKG" Brzezinski.

Ambasador USA w Polsce odniósł się także do podpisanego 22 lutego przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe z firmą Westinghouse kontraktu pomostowego w sprawie budowy elektrowni jądrowej. Umowa ma umożliwić m.in. wstępne oszacowanie wartości projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. - Jedna z rzeczy, która daje mi ogromny powód do dumy, i również na tym koncentrowała się wizyta prezydenta Bidena w zeszłym tygodniu, to transakcja nuklearna. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że Polska zdecydowała się wybrać technologię Westinghouse. Jest to najlepsza technologia na świecie. To taki rodzaj elektrowni, która będzie zaawansowana również tutaj w Polsce poprzez odpowiednią zbieżność wykonywaną pomiędzy polskimi władzami a Westinghouse w kontekście pierwszych reaktorów - powiedział Brzezinski.

Jak dodał, jest też "dumny z tego, że amerykański departament energii otworzył w Polsce ośrodek zajmujący się kwestiami energii atomowej i energii czystej". - Byśmy mogli połączyć polską wiedzę, doświadczenie oraz nasze narodowe laboratoria. Uważam, że będzie to naprawdę niesamowita szansa dla Polaków, którzy będą mogli w ten sposób wejść w przemysł jądrowy. Polska ma świetną naukę, świetną technologię, to jest przecież kraj Mikołaja Kopernika - powiedział Brzezinski.

Pytany, kiedy możemy podpisać ostateczną umowę budowy wspólnej elektrowni atomowej odpowiedział, że wciąż trwają przygotowania. - W przypadku elektrowni atomowej to bardzo duża inwestycja infrastrukturalna. Szczerze mówiąc, najważniejszą kwestią jest to, co już w tej chwili trwa, czyli wybór technologii, dobre przygotowanie, zwiększenie zrozumienia po stronie Polski. W zeszłym tygodniu prezydent Biden widział to bardzo wyraźnie - wskazał.

Jak dodał ambasador, jest to bardzo ważny element dla relacji polsko-amerykańskich. - Bezpieczeństwo energetyczne to bezpieczeństwo narodowe. A my jesteśmy w tym momencie w stanie to gwarantować. Kocham Polskę i chcę, żeby była bezpieczna. A bezpieczeństwo energetyczne to kwestia absolutnie krytyczna, tak krytyczna jak czołgi czy samoloty - podsumował gość TOK FM.