Zobacz wideo

- 21 lutego do Komisariatu Policji w Zielonkach zgłosiła się kobieta, informując, że kilka dni wcześniej jej 15-letnia córka za pomocą aplikacji w telefonie zamówiła po północy przejazd z centrum Krakowa do miejsca swojego zamieszkania. W trakcie kursu kierowca wywiózł dziewczynę na oddalony parking i wykorzystując jej bezradność, wykorzystał ją seksualnie - poinformował w piątek rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

REKLAMA

Policjanci ustalili, że podejrzewanym jest 40-letni mieszkaniec Wieliczki. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania, następnie trafił do celi.

Prokuratura postawiła kierowcy zarzuty wykorzystania bezradności małoletniej i doprowadzenia jej do poddania się tzw. innej czynności seksualnej, a następnie do obcowania płciowego (art. 198 kk). Sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Prądnik Biały, zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Podejrzanemu grozi od pół roku do nawet 8 lat więzienia.

Jak ustaliła krakowska "Gazeta Wyborcza", "kierowca wywiózł nastolatkę na oddalony parking i tam najpierw zmusił ją do seksu oralnego, a potem zgwałcił". Dziennik przypomina, że to nie pierwsza tego rodzaju historia, która miała miejsce w ostatnim czasie w Krakowie. W 2022 roku do miejscowej policji zgłosiły się dwie kobiety, które oskarżyły o molestowanie kierowców Ubera i Bolta. Obiema sprawami zajęła się prokuratura.

Rok wcześniej policja badała przypadek 29-letniej kobiety, której kierowca Bolta proponował seks, a następnie zatrzymał samochód na dworcu i zaczął molestować seksualnie. Mężczyzna zrezygnował, gdy kobiecie udało się zadzwonić do przyjaciela i dokończył kurs. Sprawa została umorzona przez prokuraturę ze względu na brak możliwości ustalenia nazwiska sprawcy.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Co się zmieni?

21 lutego, czyli w dniu zgłoszenia gwałtu na licealistce z Krakowa, rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowy m- informuje "Gazeta Wyborcza". Obejmuje on zapisy dotyczące kierowców taksówek na aplikacje, które mają przeciwdziałać napaściom i molestowaniu seksualnym pasażerów. Każdy potencjalny kierowca np. Ubera czy Bolta będzie zobowiązany zjawić się w siedzibie firmy i okazać tam swoje zdjęcie oraz prawo jazdy i zaświadczenie o niekaralności.

Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność podczas korzystania z tego typu usług przez kobiety i osoby małoletnie, jeżeli kurs wykonywany jest wieczorem czy nocą, a osoba zamawiająca kurs jest w pojedynkę.

Posłuchaj: