Zgubiliśmy połowę ukraińskich uczniów. "Uczą się z przerwami na alarmy bombowe albo wcale"

Wiele dzieci uchodźców będących w Polsce uczy się z przerwami na alarmy bombowe albo wcale - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Dziennik przypomina, że najwięcej dzieci uchodźczych uczy się w polskich szkołach podstawowych - 122 tys. W szkołach ponadpodstawowych jest ich 28 tysięcy. Jak zauważa, tym samym co czwarty nastolatek w wieku 15-18 lat przybyły do Polski po wybuchu wojny chodzi do polskiej szkoły.

Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Wyborcza.pl