Rzecznika Praw Dziecka odpowiada na zarzuty bierności. "Konsekwentnie nie informuję o moich działaniach"

Zobacz wideo

"Dzisiaj powinniśmy uszanować pamięć zmarłego dziecka i ból jego bliskich. Postępowanie w sprawie tej tragedii prowadzi prokuratura" - napisał w oświadczeniu RPD Mikołaj Pawlak.

REKLAMA

"Konsekwentnie nie komentuję ani nie informuję o moich działaniach w sprawach indywidualnych, w szczególności karnych, w których występują dzieci. Ochrona dobra dziecka jest bowiem moim najwyższym priorytetem i żadne medialne ani polityczne naciski czy oczekiwania nie zmienią tego stanowiska" - dodał.

Na koniec RPD zaapelował o opamiętanie, "bo nienawiść jest złem, które sprowadza jedynie nieszczęście i mrok".

"Każde skrzywdzone dziecko jest naszą porażką, każdego z nas, naszego społeczeństwa, naszej cywilizacji. Musi być przestrogą i nauką, a nie narzędziem do rozsiewania tej nienawiści - podkreśkił w oświadczeniu Pawlak.

Rzecznikowi Praw Dziecka od miesięcy zarzucana jest bierność. Mikołaj Pawlak od wielu miesięcy milczy chociażby w kontekście problemu tragicznej sytuacji dzieci w DPS-ach, o których wielokrotnie pisał m.in. Michał Janczura na tokfm.pl. Rzecznik Praw Dziecka od początku niechętnie odnosił się do szeregu problemów poruszonych w serialu podcastowym "Piecza", a po emisji pierwszego sezonu milczał tygodniami.

Przypomnijmy, w piątek 3 marca posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks poinformowała w mediach społecznościowych o śmierci swojego niespełna 16-letniego syna.

Posłanka i jej rodzina od kilku miesięcy byli obiektem hejtu, który został zainicjowany pod koniec grudnia 2022 roku publikacją Tomasza Duklanowskiego z Radia Szczecin. Potem były kolejne publikacje m.in. TVP Info i "Głosu Szczecińskiego".

Wyrok w sprawie pedofila, który pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i był członkiem Platformy Obywatelskiej, zapadł rok wcześniej - w grudniu 2021 roku. Mężczyzna został skazany na ponad cztery lata więzienia. Duklanowski w swoich materiałach ujawnił tak wiele informacji na temat ofiar skazanego mężczyzny, że można było bez problemów zidentyfikować te osoby. Prorządowe media natomiast zajmowały się komentowaniem "afery pedofilskiej w PO".

Posłuchaj: