Wojsko ukraińskie: zidentyfikowaliśmy żołnierza, zabitego przez Rosjan za słowa "Chwała Ukrainie!"

"Dziś pojawiło się wideo, na którym okupanci brutalnie mordują żołnierza, który odważnie powiedział im prosto w oczy: "Chwała Ukrainie!". Chcę, abyśmy wszyscy odpowiedzieli wspólnie na jego zawołanie: "Chwała bohaterowi! Chwała bohaterom! Chwała Ukrainie!". Odnajdziemy morderców" - napisał w poniedziałek w nocy prezydent Zełenski e mediach społecznościowych.

12-sekundowe wideo pokazuje mężczyznę w mundurze z flagą Ukrainy na ramieniu, który stoi w lesie, paląc papierosa. Po zawołaniu "Chwała Ukrainie!", zostaje rozstrzelany, co ujęto na nagraniu.

Biuro prokuratora generalnego Ukrainy poinformowało w poniedziałek na Telegramie, że ukraińskie służby zarejestrowały rozstrzelanie jako sprawę karną, a czyn uznano za naruszający prawa i zwyczaje wojenne.

"Nawet wojna ma swoje prawa" - zaznaczono.

"Istnieją prawa międzynarodowe, które są systematycznie ignorowane przez zbrodniczy rosyjski reżim. Ale prędzej czy później, odpowiedzialni za złe czyny zostaną ukarani" - podkreślono.

O niezwłoczne wszczęcie dochodzenia w sprawie egzekucji nieuzbrojonego ukraińskiego jeńca wojennego przez rosyjskich żołnierzy zaapelował w poniedziałek do Międzynarodowego Trybunału Karnego minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak stwierdził, że mężczyzna, którego rozstrzelano to ukraiński jeniec wojenny, a incydent stanowi część "ukierunkowanej polityki terroru" Rosji.

"Morderstwo jeńca to ostatnia z serii rosyjskich zbrodni wojennych" - napisał Jermak, obiecując, że Rosjanie zapłacą za każdą popełnioną zbrodnię.

Ukraińskie i zachodnie władze uważają, że istnieją dowody na popełnienie tysięcy zbrodni wojennych na Ukrainie, odkąd Rosja rozpoczęła inwazję w lutym 2022 r.

"Przed swoją śmiercią, (mężczyzna na nagraniu) przypomniał nam wszystkim o znaczeniu słów "Chwała Ukrainie!"" - skomentowała wicepremier Iryna Wereszczuk na Telegramie.

"I chcę, aby każdy okupant przed swoją śmiercią zapamiętał ten obraz: ukraińskiego żołnierza z papierosem w dłoni i o nieustraszonym spojrzeniu" - dodała.

Ukraińskie wojsko: zidentyfikowaliśmy ukraińskiego jeńca, zabitego przez Rosjan za słowa "Chwała Ukrainie!"

Ciało zabitego znajduje się obecnie na terytorium czasowo okupowanym przez Rosjan, a ostateczne potwierdzenie jego tożsamości będzie możliwe dopiero po jego sprowadzeniu i przeprowadzeniu niezbędnych ekspertyz - przekazano w mediach społecznościowych brygady.

W komunikacie wyrażono wyrazy współczucia bliskim zabitego. "Zemsta będzie nieuchronna" – pokreślono.

Wcześniej we wtorek producentka BBC Sofia Kochmar-Tymoszenko poinformowała, że mężczyzna rozstrzelany przez Rosjan został rozpoznany przez swoją siostrę. Rozpoznałam go; na 100 procent to mój brat; to jego oczy, to jego głos i sposób, w jaki palił papierosa - zacytowała kobietę. Kochmar-Tymoszenko prosiła jednak o niepodawanie konkretów do czasu przekazania informacji najbliższym.

