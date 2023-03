GDDKiA ostrzega kierowców przed padającym śniegiem. W tych regionach posypie mocniej

Zobacz wideo

GDDKiA przekazała w niedzielę rano, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracują 764 pojazdy do zimowego utrzymania.

Błoto pośniegowe utrudnia jazdę kierowcom na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - na dk 65 odc. Prostki – Gołdap, dk 16 odc. Ełk – Koleśniki, dk 63 odc. Giżycko – Rudziszki, dk 53 odc. Pasym – Rozogi, dk 57 odc. Dźwierzuty – Wielbark, dk 58 odc. Jedwabno – Ruciane Nida, dk 59 odc. Czaszkowo - Rozogi - województwa podlaskiego - na dk 16 odc. Augustów – gr. Państwa i dk 8 odc. Augustów – Raczki oraz województwa wielkopolskiego na dk 11 odc. Piła – Lotyń i dk 10 odc. Wyrzysk – Stara Łubianka.

Z kolei z opadami śniegu muszą się liczyć kierowcy podróżujący drogami województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

IMGW: Na zachodzie kraju zachmurzenie wzrastające do dużego. Możliwy tam śnieg

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w niedzielę zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i stopniowo zanikające przelotne opady śniegu.

Na Mazurach i Suwalszczyźnie oraz na Pomorzu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 5 cm. Po południu na zachodzie kraju zachmurzenie wzrastające do dużego i wieczorem możliwy tam śnieg i deszcz ze śniegiem, przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna od minus 1 st.C. na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, ok. 3 st.C. w centrum i nad morzem, do 6 st.C. na południowym zachodzie. Wiatr zwykle umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na północnym wschodzie punktowo do 70 km/h, nad morzem także silny do 55 km/h i w porywach do 80 km/h, północno-zachodni i zachodni. Po południu na zachodzie kraju wiatr osłabnie i będzie skręcać na południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach początkowo do 65 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

