Poniższy fragment pochodzi z książki "Cyngielki, terrorystki, gwardzistki" Michała Wójcika, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Znak Literanova.

Oddział 993/W to była elita warszawskiego podziemia. Ponieważ zajmował się wykonywaniem wyroków podziemnej Temidy, działał na innych zasadach niż pozostałe formacje. Członkowie i agentki oddziału mieli właśnie… nie konspirować. Trzymać się od typowej podziemnej roboty z daleka. Żadnych nielegalnych gazetek, noszenia meldunków, spotkań z kolegami z innych oddziałów. Mieli żyć i pracować jak zwykli obywatele, których jedynym celem jest przeżyć wojnę. Mieli nie rzucać się w oczy. Noszenie i trzymanie w mieszkaniach broni było absolutnie zakazane. A wojskowy szpan i szyk – wykluczone. Oczywiście obchodzili te zakazy, jak mogli, bo – jak mawiali – "nikt nie lubił chodzić boso", ale przynajmniej w teorii obowiązywały ich surowe przepisy. Formacja składała się z kilku plutonów mężczyzn, których w pracy wywiadowczej wyręczały agentki. Oni mieli tylko strzelać. One – śledzić i wystawiać cele.

Niekwestionowaną gwiazdą oddziału była Izabella Horodecka "Teresa". [...] miała już trzydzieści pięć lat, dla reszty – przeważnie dwudziestokilkulatków – była dojrzałą kobietą. Wręcz damą. Lucjan Wiśniewski "Sęp" z plutonu "Ptaszków", należący do najmłodszego pokolenia cyngli, powiedział po wojnie, że Horodecka była "jak z innej planety". Chodziła własnymi ścieżkami, potrafiła w pojedynkę wystawić cel do "odstrzału", a to przecież była nie lada sztuka. Poza tym starała się nie zdradzać detali swojego warsztatu. Zdecydowanie najinteligentniejsza z wywiadowczyń, miała również zdolności aktorskie. Przed jedną z "robót" na Mokotowie latem 1944 roku razem z "Hanką", koleżanką z oddziału, jechały na miejsce zbiórki. W futerale na skrzypce przewoziły szmajsera, pistolety spakowały do toreb. Na placu Zbawiciela wpadły w kocioł. "Teresa" nie straciła zimnej krwi. Wzięła do ust papierosa, rozpuściła włosy, odsłoniła wysoko kolano i uśmiechnęła się serdecznie do podchodzącego żandarma. Oczywiście je puścił.

Dwanaście dni przed zamachem na Królewskiej wylądował w kraju najstarszy polski cichociemny, pięćdziesięciosześcioletni Józef Hieronim Retinger. To on stał się celem Horodeckiej. Ale rzeczywiście nie użyła wobec niego broni palnej.

Retinger to absolutnie fascynująca postać. Po wojnie kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla, wszak jako pierwszy starał się o zjednoczenie Europy. Twierdził, że tylko coś na kształt "unii" może wytrącić ekstremistom broń z ręki i zapobiec kolejnej katastrofie. W momencie skoku do Polski w nocy z 4 na 5 kwietnia 1944 roku był już wytrawnym politykiem. Dwadzieścia lat wcześniej doradzał prezydentowi Meksyku Plutarcowi Elíasowi Callesowi. Przyjaźnił się z wielkimi tego świata. Choćby z przyszłym prezydentem Izraela Chaimem Weizmanem. Po klęsce wrześniowej był prawą ręką premiera Sikorskiego. Tylko przez przypadek nie poleciał z nim do Gibraltaru. Przez cały okres wojny służył rządowi Jego Królewskiej Mości Jerzego VI i premierowi Winstonowi Churchillowi. Gdy trzeba było, upominał się o sprawy Polski. Wiosną 1944 roku pojawił się w kraju z hiobowymi wieściami. Jak mówił potem Jan Nowak-Jeziorański – chciał wytłumaczyć politykom polskiego podziemia, jak przegrać wojnę. Bo on już o jej losie wiedział. Polska tylko formalnie należała do obozu zwycięzców. Po pokonaniu Hitlera miała się dostać do sowieckiej strefy wpływów i przesunąć swoje granice na zachód. To wprawdzie oznaczało przegraną, lecz niekoniecznie katastrofę. Właśnie to chciał Polakom przekazać i skłonić podziemie do kompromisu.

- Powiedz pan Polakom, że my o wschodnie granice Polski bić się nie będziemy i jeżeli nie chcą stracić wszystkiego i uniemożliwić nam wszelkiej pomocy – to niech jak najszybciej dochodzą do zgody z Rosją – miał mu przed odlotem przekazać Anthony Eden, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, na co premier Stanisław Mikołajczyk dodał: - Jeśli nie można uratować wszystkiego, to trzeba ratować, ile się da. Państwo bez silnego, zdrowego narodu… może nie mieć przyszłości wcale.

Mimo że Retinger był typem "gabinetowym", nie uprawiał żadnego sportu i – jak mawiał jego ochroniarz w tej misji Tadeusz Chciuk-Celt – "miał wielbłądzie oblicze staruszka", zdecydował się i na przygodę, i na niebezpieczną misję w okupowanym kraju.

W gorący tygiel polskich spraw skoczył na spadochronie. Wpadł weń z gracją słonia. Jak twierdzi historyk Władysław Bułhak, jego niespodziewane pojawienie się w Warszawie wywołało prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi. Spowodowało bowiem coś na kształt wojny domowej między skłóconymi obozami politycznymi, a niewykluczone także, że pośrednio doprowadziło do wybuchu powstania w Warszawie.

Retinger nie przyleciał bowiem koić polskich ran. Nie owijał w bawełnę. Mówił, jak jest, a było źle. Interesy Polski "leżały na łopatkach" i w ówczesnej sytuacji geopolitycznej nie było na to rady. Sam jednak nie wiedział wszystkiego. Choćby tego, że było jeszcze gorzej i to on musi za to zapłacić. Nikt przecież nie lubi posłańców przynoszących złe nowiny.

Do dziś nie wiadomo, gdzie ani kto dokładnie wydał zlecenie jego likwidacji. Być może wyrok zapadł jeszcze w "polskim" Londynie. Historyk Zbigniew Siemaszko, który badał tę sprawę, ustalił, że rozkaz wyszedł z otoczenia Naczelnego Wodza Kazimierza Sosnkowskiego, a przekazał go do Polski jego zaufany człowiek pułkownik Franciszek Demel. W zaszyfrowanej depeszy do szefa wywiadu AK pułkownika Kazimierza Iranka-Osmeckiego napisał, że należy "zorganizować jakiś incydent, w czasie którego gość zostanie obrany z materiału wiezionego". Czy oznacza to likwidację? Na pewno odebranie mu dokumentów.

Wiadomo również, że wśród liderów AK doszło na tym tle do burzliwej dyskusji. Komenda Główna była podzielona, część oficerów była za zamachem, inni – w tym generał "Bór" – zdecydowanie oponowali. Oficjalnie zamach został wykluczony, a jednak komuś bardzo zależało, aby Retinger z Polski już nie wyjechał.

Ostatecznie misję uśmiercenia polityka powierzono Izabelli Horodeckiej. Przyznała się do tego po latach. To o tyle zdumiewające, że przecież sam pułkownik Iranek-Osmec-ki zlecił ochronę kuriera właśnie oddziałowi "Teresy", czyli 993/W. A potem – jak sama Horodecka przyznała – szef wywiadu AK przyszedł do niej do domu na ulicy Walecznych i namówił do złego. Rozkazał towarzyszyć Retingerowi aż do jego odlotu z kraju.

- Moja rola miała polegać na zasypaniu, tuż przed odlotem, rzeczy w walizce Retingera białym proszkiem, który mi zostanie wręczony, a który zadziała za parę tygodni i spowoduje śmierć Retingera już poza krajem. Jednocześnie (pułkownik) poinformował mnie, że jest to rozkaz samego Naczelnego Wodza, gen. K. Sosnkowskiego, i obowiązuje ścisła tajemnica, z której mogę być zwolniona przez te w/w osobistości.

"Teresa" otrzymała dwa pudełka z wąglikiem oraz ampułki z jakimś płynem. Miesiąc później agentka pojechała z Retingerem na południe kraju. Towarzyszył im organizator lotów do i z kraju, pułkownik Roman Rudkowski "Rudy", który – jak się okazało – również był wtajemniczony w zabójczy plan. Pułkownik zachował się jednak bardzo dziwnie. Najpierw poradził jej, aby podczas akcji używała pseudonimu Wanda ("Niech pani do tej czarnej sprawy nie bierze swego pseudonimu" – powiedział), a potem odebrał jej połowę trucizny. Osłabił tym jej działanie. Na kwaterze w miejscowości Dołęga, gdzie oczekiwali na przylot maszyny, "Teresa-Wanda" wsypała pozostałą dawkę proszku do walizki Retingera, a płyn wlewała mu małymi dawkami do zupy i kawy. Retinger został zatruty. I dopiero teraz zaczęły się dziać rzeczy naprawdę dziwne.

29 maja 1944 roku przyleciał samolot z Włoch. Ponieważ Retinger cierpiał na kurzą ślepotę, już na polowym lotnisku wzięli go pod ręce lokalni AK-owcy i zaprowadzili do maszyny. Zrobili to jednak tak, że samolot odleciał bez niego. Okazało się także, że zginęły rzeczy kuriera. Były to dokumenty, które miał przy sobie.

Retinger został w kraju i po jakimś czasie rzeczywiście zachorował. Został całkowicie sparaliżowany, ale po miesiącu stanął na nogi. Gdy był wnoszony na pokład samolotu, wysiadał z niego Jan Nowak-Jeziorański. Słynny kurier przyleciał do kraju, aby przekonać Komendę Główną AK do odstąpienia od pomysłu wywołania powstania w Warszawie. Zatem przybył z podobną misją. Jemu jednak nic się nie stało. Nie tylko wziął udział w powstaniu, ale jeszcze w trakcie walk się ożenił, a potem przeszedł do legendy.

Retinger nigdy już do siebie nie doszedł. Cierpiał na różne schorzenia. Czym został zatruty? Prawdopodobnie "sacharyną Q" – środkiem wyprodukowanym przez Wydział Legalizacji i Techniki Oddziału II KG AK. Prawdo-podobnie był to fosforan trójortokrezolu lub związek metali ciężkich: arsenu, rtęci lub talu. Pewnie ten trzeci. Po wojnie bowiem kolejna agentka wywiadu AK Anna Darecka "Hanna" wyznała, że: "zastosowano (…) tal, który podawany w małych dawkach w pokarmach i napojach powoduje objawy chorobowe podobne do reumatyzmu deformującego".

A zatem zabójstwo wysłannika polskiego premiera było w okupowanej Polsce tajemnicą poliszynela. Horodecka milczała aż do 1993 roku. Ujawniając w końcu prawdę, przyznała, że "odczuwa niesmak po całej tej akcji". Miała bowiem przeświadczenie, że została przez swoich przełożonych wykorzystana: "Zostałam zamieszana w paskudną sprawę mającą charakter osobistych porachunków na tle politycznym. Może za lat parę społeczeństwo Polski dowie się, co to było naprawdę".

Od tego czasu minęło prawie trzydzieści lat. Bratobójczy zamach nadal jest owiany tajemnicą.

