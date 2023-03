IMGW wydał ostrzeżenie. Będzie silnie wiało

Zobacz wideo

Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w południowych powiatach woj. podkarpackiego i małopolskiego. Do wieczora obowiązują tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Wieje tam silny wiatr o średniej prędkości 35 km/h do 45 km/h, a w porywach około 90 km/h, lokalnie po północy do 100 km/h, z południa i południowego zachodu.

Wiatr o prędkości do 88 km/h jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102 km/h może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wydało dla woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Natomiast w południowej części woj. lubelskiego i w woj. podkarpackim pierwszy stopień obowiązuje do południa.

