Proszą, żeby nie pisać o imprezie, ale bilety sprzedają. Sprawdzamy K-POP Stars Festival

"Tu odkryjesz własny Seul" - tak reklamuje się w internecie K-POP Stars Festival, zaplanowany na początek lipca na lotnisku na warszawskim Bemowie. Jednak nauka koreańskiego tańca i strefa z tradycyjnym jedzeniem to tylko dodatek do najważniejszego - koncertów gwiazd k-popu. Przez trzy dni - jak wynika ze strony imprezy - ma wystąpić 12 topowych zespołów z Korei Południowej.

K-POP Stars Festival to scam?

W teorii wszystko wygląda na wielkie święto dla fanów k-popu, a tych w Polsce przecież nie brakuje. Szybko pojawiły się także kontrowersje. "Strona internetowa jest pełna niedomówień, o dość niefartownie zaprojektowanym layoucie i masie czerwonych flag. Niektóre elementy na stronie opisane są tak: 'Uwaga! Strona w trybie naprawy błędów po awarii. Nadal zmieniamy ustawienia i aktualizujemy. Za utrudnienia przepraszamy, nie są zależne od nas'" - pisze nasz czytelnik. Według niego impreza może być scamem, czyli oszustwem polegającym na wyłudzeniu pieniędzy poprzez próbę wzbudzenia zaufania i wprowadzenia w błąd. Ponadto, jak podkreśla nasz czytelnik, wątpliwości budzi też organizator wydarzenia. To firma Stage Art LTD, czyli ta sama, która organizowała słynną w wielu kręgach imprezę Love System Festival. Znaną głównie dlatego, że choć miała imponujący line-up z Cardi B na czele, to do tej pory się nie odbyła. A była planowana na wrzesień 2022 roku.

Wątpliwościom nie dziwi się dr Julia Trzcińska z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, która badała polskich fanów k-popu. Tym bardziej że wciąż nie pojawił się oficjalny line-up festiwalu. Ekspertka zwraca uwagę, że fani dobrze zdają sobie sprawę, że zespoły z pierwszej ligi mają poplanowane koncerty z dużym wyprzedzeniem, czasem i na kilka lat do przodu. - To niemożliwe, żeby artyści jeszcze nie wiedzieli, że mieliby być tego lata w Polsce - podkreśla. Poza tym dobrze wiedzą, że niektórzy z nich w ogóle nie ruszą się poza Koreę, jak np. PSY znany przede wszystkim z hitu "Gangam Style". - Dlatego tym bardziej rozbawiło fanów to, że mieliby przyjechać akurat do Polski i to na festiwal, który nie ma jeszcze renomy. A przecież była to jedna z pierwszych informacji. Nic dziwnego, że większość z nich stwierdziła, że to co najmniej podejrzane - podkreśla w rozmowie z tokfm.pl.

Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, na ile możliwa jest realizacja tego przedsięwzięcia i na jakim etapie znajdują się obecnie przygotowania.

Znikający line-up i "strona w trybie naprawy błędów po awarii"

Z niebotycznych ogłoszeń organizatorów zostało niewiele. 19 stycznia na stronie Polskiej Agencji Prasowej pojawiła się informacja, że na festiwalu wystąpią takie gwiazdy jak: SF9, KARD, Ateez, Stray Kids czy PSY.

Po internetowej burzy i licznych komentarzach polskich fanów k-popu, że ten zestaw gwiazd jest absolutnie niemożliwy, line-up zniknął ze strony festiwalu. Zamiast niego od kilku tygodni możemy przeczytać komunikat: "Specjalny update line up już w najbliższych dniach". Wcześniej niektóre zespoły oznaczone były gwiazdką z dopiskiem "in booking". Po pojawieniu się kontrowersji, na stronie znalazły się także informacje o awarii: "Uwaga! Strona w trybie naprawy błędów po awarii. Nadal zmieniamy ustawienia i aktualizujemy. Za utrudnienia przepraszamy, nie są zależne od nas".

Obecnie na stronie pozostały dwa zespoły: KARD oraz SF9. Sohuyn Park z agencji DSP Media potwierdził nam mailowo występ KARD. "Jestem pewien, że będziecie mogli zobaczyć KARD na K-POP STARS FESTIVAL, który odbędzie się 8 lipca w Warszawie" - napisał. Zaznaczył jednocześnie, że jeśli zespół nie będzie mógł wystąpić na festiwalu, na oficjalnym koncie pojawi się stosowny komunikat. Agencja FNC Entertainment nie odpisała na nasze wiadomości dotyczące uczestnictwa SF9 w tym wydarzeniu.

Rozmowy o podpisaniu umowy

A to nie koniec kontrowersji. Jeśli faktycznie KARD i SF9 przyjadą do Polski w lipcu, to nadal nie wiadomo, gdzie mieliby wystąpić. Na początku lutego zapytaliśmy Augusta Staszkiewicza, zastępcę kierownika ds. operacyjnych z Centrum Usług Logistycznych, w ramach którego funkcjonuje Lotnisko Warszawa-Babice, czy organizatorzy załatwili już wszystkie formalności związane z podpisaniem umowy. Staszkiewicz powiedział nam, że trwają nadal rozmowy i na początku marca można się spodziewać "zamknięcia sprawy". Dopytywany o szczegóły współpracy ze Stage Art LTD, prosił o przysłanie maila. Zastrzegł, że w firmie pracuje krótko, a swoją wypowiedź koniecznie chce autoryzować. Gdy próbowaliśmy dopytać w marcu, czy umowa jest już podpisana (tak jak zapowiadał) wycofał się jednak ze swoich słów i poprosił o niecytowanie go w przedmiotowej sprawie, odsyłając do Dyrektor Centrum Usług Logistycznych Emilii Sadowskiej. Pomimo kilkukrotnych prób kontaktu nie otrzymaliśmy jednak informacji dotyczących podpisania umowy.

A bilety sprzedają

Tymczasem sprzedaż biletów na portalach goingapp.pl oraz empikbilety.pl trwa w najlepsze. Obecnie ceny wahają się od 390 zł (bilet jednodniowy) do 1790 zł (bilet trzydniowy, strefa przy scenie). Obydwie bileterie zaznaczają, że zakup biletu dokonuje się bezpośrednio od organizatora. Aby kupić bilet, trzeba także zaakceptować regulamin wydarzenia i zwrotu biletów dostępny na stronie organizatora.

Jak tłumaczy nam Going w oświadczeniu przesłanym przez Annę Marię Żurek, COO Going/Grupa EMPIK, nowe wydarzenia o dużej skali są weryfikowane pod kątem formalnym. "Weryfikacja ta nie wynika z obowiązku prawnego, ale z naszej dbałości o użytkowników. Po spełnieniu przez organizatora warunków formalnych zawarcia umowy z Going. umożliwiane jest organizatorowi rozpoczęcie sprzedaży biletów. Na tym etapie K-POP STARS FESTIVAL, wedle oceny Going., nie budzi zastrzeżeń formalnych" - napisano.

Dalej można odnieść wrażenie, że firma się asekuruje. Podkreśla, że w zasadzie tylko "udostępnia swój system organizatorom w celu prowadzenia dystrybucji biletów". "Ta forma sprzedaży odnotowana jest przez specjalną informację na stronie zakupu w postaci dwóch wymaganych zgód: na zakup biletu bezpośrednio od organizatora oraz akceptację dostarczanego przez organizatora regulaminu sprzedaży i zwrotu biletów. Takim przypadkiem jest K-POP STARS FESTIVAL" - czytamy w oświadczeniu Żurek.

Bileteria wyraźnie podkreśla, że "bierze odpowiedzialność tylko za prawidłowość działania aplikacji oraz za dostarczenie zakupionych biletów do nabywców". "Ale odpowiedzialność za ewentualne zwroty leży po stronie organizatora: firmy Stage Art LTD, który jest formalnym sprzedawcą biletów na wydarzenie. Tym samym Stage Art LTD jest odpowiedzialny wobec kupujących, a Going. nie jest w tym przypadku stroną umowy sprzedaży biletów, a udostępnia tylko technologię organizatorowi na mocy wspomnianej umowy" - powtórzono po raz kolejny w tym samym oświadczeniu.

Co ciekawe, inaczej twierdzi organizator, uspokajając zaniepokojonych fanów na Instagramie, że festiwal nie jest zagrożony, a "bilety można zwrócić w każdym momencie i tego zwrotu dokonuje GOING APP". 24 stycznia na Facebooku festiwalu poinformowano zaś, że bilety VIP A (koszt trzy tys./dzień) i A+ (cztery tys./ dzień) zostały wyprzedane.

Kto odpowiada za strategię marketingową festiwalu? Wskazany przez organizatorów dom mediowy zaprzecza

W oświadczeniu, opublikowanym na stronie festiwalu 25 listopada 2022, najwyraźniej chcąc ratować reputację, organizatorzy podali, z kim współpracują przy przygotowaniu wydarzenia. Zagrozili także, że będą podejmować "konieczne kroki prawne wobec osób, firm i organizacji, które dopuszczą się prób dyskredytowania organizatorów K-POP STARS FESTIVAL, a także stanie w obronie wszystkich członków zespołu produkcyjnego, którzy poświęcają codziennie wiele godzin pracy oraz swoje zdrowie, by ten festiwal mógł zaistnieć". Dodali, że "dobra osobiste tych wyżej wymienionych firm i osób będą chronione z całą stanowczością i za pomocą wszystkich możliwych w naszym kraju środków prawnych". Na koniec sugestywnie przypomnieli, że "Internet nie gwarantuje anonimowości ani nie zwalnia z przestrzegania przepisów prawnych". Organizator zapewnił także: "Jesteśmy do projektu bardzo dobrze przygotowani pomimo faktu, że festiwal koreański przygotowujemy po raz pierwszy".

Z podanych tam informacji wynikało, że imprezę obsługuje Centrum Usług Logistycznych Warszawa-Babice, a główną firmą realizującą strategię marketingową K-POP Stars Festival jest jeden z najbardziej renomowanych w Polsce Domów Mediowych - Grupa MediaCore.

Poszliśmy dalej też tym tropem. Mediacore jednak stanowczo wyparł się współpracy z festiwalem koreańskiej muzyki. "Mediacore nie jest odpowiedzialny za strategię marketingową K-POP Stars Festival, a od końca 2022 r. strony nie współpracują i nie łączy ich żadna umowa. Usługi świadczone przez Mediacore nie dotyczyły działania kompleksowego ani tym bardziej nie opiewały na stworzenie oraz realizację kompleksowej strategii marketingowej tego wydarzenia. Mediacore nie posiada również żadnej historii współpracy z organizatorami festiwalu K-POP na kanwie wcześniejszych wydarzeń. Portfolio agencji wskazujące na jej dokonania i zaangażowanie w promocję wydarzeń i marek umieszczone jest na stronie internetowej agencji. Informowanie o współpracy agencji z klientami innymi niż podmioty wspomniane na stronie internetowej nie jest możliwe z uwagi na wiążące agencję umowy o zachowaniu poufności" - poinformował nas Krzysztof Piekarski, członek zarządu Mediacore.

Obecnie na stronie festiwalu jest już inne oświadczenie i nie ma w nim mowy o Mediacore. Stare jednak wciąż da się wyszukać.

Oświadczenie K-pop Stars Festiwal /screen z Google'a Oświadczenie K-pop Stars Festiwal /screen z Google'a

Uwagę zwraca też praktycznie brak patronów medialnych festiwalu. Do niedawna jedynym był portal The best of Poland, którego redaktor naczelna Magdalena Gawlik jest również dyrektorką PR festiwalu. W mediach społecznościowych festiwal chwali się jednak także współpracą medialną z Wirtualną Polską.

Zapytaliśmy o tę kwestię Michała Siegiedę, rzecznika prasowego i dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej WP Holding. "Wstępnie rozważaliśmy partnerstwo w ramach festiwalu, jednak nie doszło do podpisania umowy. Wycofaliśmy się z powodów biznesowych. Poprosiliśmy też o usunięcie naszego logotypu ze wszystkich kanałów komunikacji" - odpowiedział przedstawiciel WP.

Na nasze zapytanie o możliwość uzyskania akredytacji medialnej Magda Gawlik z Biura Prasowego Festiwalu odpisała natychmiast: "Oczywiście serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu K-POP STARS Festival".

W sobotę 4FUN.TV poinformowała, że jest głównym patronem K-POP Stars Festival. W informacji prasowej napisano o występach zespołów Ateez, Stray Kids i SHINee, których udział nie został do tej pory oficjalnie potwierdzony. Wywołało to oburzenie części fanów.

Komentarze na Instagramie 4fun.tv screen Instagram 4fun.tv

"To się nie ma prawa udać w Polsce"?

Doktor Julia Trzcińska od kilku tygodni przygląda się komentarzom fanów k-popu na temat kontrowersyjnego festiwalu. Podzieliła ich w tej sytuacji na trzy główne grupy. - Pierwsza i najliczniejsza skupiona jest pod hasłem: "To się nie ma prawa udać w Polsce". Tu chodzi zarówno o nasze zdolności organizacyjne, jak i fakt, że zespoły k-popowe często omijają Polskę, bo nie jest to dla nich intratny rynek - przekonuje i od razu dodaje, że bardziej opłaca się im zrobić koncert np. w Berlinie, do którego przyjedzie też sporo fanów z Polski.

Druga grupa - najmniej liczna - odnosi się do faktu, że niewiele wiadomo o samym organizatorze. Tyle tylko, że jest nim firma Stage Art Ltd z siedzibą w Londynie, przy czym po wpisaniu pełnego adresu (322 Haselbury Road, London) mapa Google'a kieruje na dalekie przedmieścia.

Trzecia - to już komentarze do doniesień o kolejnych zmianach. Jak zastrzega ekspertka Uniwersytetu Wrocławskiego, mowa jest np. o nowych zapisach w regulaminie już po tym, jak ruszyła sprzedaż biletów. - To zmiana zasad gry w trakcie jej trwania - oburza się. Czy też o potencjalnych wykonawcach. - To gwiazdy z gwiazdką, nawet teraz, choć do rozpoczęcia festiwalu pozostało mniej niż pół roku - zastrzega. I dodaje, że część fanów podziela wszystkie te trzy podejścia.

Kontrowersje wokół K-POP Stars Festival. Ekspertka: Koncerty można przesuwać w nieskończoność

Czym jeszcze można by tłumaczyć kontrowersje wokół K-POP Stars Festival? Zdaniem Julii Trzcińskiej może to być kwestia niedogadania się z artystami koreańskimi, ale też np. ich niedoceniania. - "To my ich tutaj zaprosimy, a oni na pewno przyjadą" - przecież to nic innego jak traktowanie ich po macoszemu w myśl zasady: "A, bo to tylko k-pop". No właśnie, a to aż k-pop. Artyści z pierwszej ligi, za którymi stoi potężny biznes. Trenowani do małego do występów na scenie - zapewnia.

Tym też, jak dodaje, można tłumaczyć fakt, że w ogóle dużo na rynku małych festiwali pod hasłem: "Zróbmy imprezę o Korei, a potem będziemy dopinać szczegóły". - Tak robią tylko osoby, które zaczynają dostrzegać popularność k-popu, ale nie rozumieją jego fenomenu. Nic dziwnego, że fani podchodzą do tego typu imprez z dużą ostrożnością - podkreśla i zastrzega, że nierzadko ci ostatni rozumieją świat k-popu lepiej niż sami organizatorzy.

Inna rzecz to to, w ocenie Julii Trzcińskiej, że już samo zaproszenie wszystkich wymienianych na początku przez organizatora K-POP Stars Festival artystów graniczyłoby z cudem. - Wygląda, jakby ktoś ułożył sobie plan marzeń, ogłosił to wszystkim, a potem zaczął się zastanawiać, czy to jest w ogóle wykonalne i czy będzie z tego pieniądz - mówi. Choć od razu zastrzega, że organizator wcale nie musi na tym stracić. Tym bardziej, jak tłumaczy, że po pandemii więcej osób jest przyzwyczajonych, że imprezy można przesuwać. - I to w nieskończoność, zapewniając, że nie jest ona odwołana, więc "pieniędzy nie możemy jednak oddać" - podsumowuje.

Przypomnijmy finalne oświadczenie tego samego organizatora w sprawie Love System Festival. "Z przykrością informujemy wszystkich Fanów iż z przyczyn od nas niezależnych, planowana na wrzesień 2022 roku organizacja Festivalu została przeniesiona na Lipiec 2023 rok. Lokalizacja pozostaje bez zmian (Lotnisko Bemowo w Warszawie). Wszelkie nowe informacje odnośnie szczegółów koncertu będziemy Państwu przekazywać na bieżąco. Za zmiany bardzo Przepraszamy!" [pisownia oryginalna] - napisali organizatorzy. Wciąż jednak nie ma żadnych szczegółów dotyczących organizacji eventu w nowym terminie.

Stanowisko organizatora K-POP Stars Festival

Skierowaliśmy maila z pytaniami odnośnie do wątpliwości do organizatora festiwalu. Zapytaliśmy, czy festiwal odbędzie się w terminie na lotnisku Bemowo, o podmioty współpracujące przy organizacji, kwestię line-upu, a także o zasady ewentualnego zwrotu biletów. Otrzymaliśmy odpowiedź od Magdaleny Gawlik: "W nawiązaniu do Pani listu, skierowanego do Organizatora Festiwalu K-POP Stars Festival i na prośbę Organizatora zwracam się do Pani z prośbą o czasowe nie publikowanie tekstu o K-POP Stars Festival do zakończenia trwających formalności związanych z organizacją Festiwalu" [pisownia oryginalna].

