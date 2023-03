Zobacz wideo

W 2023 roku jest 250 dni roboczych i 115 dni wolnych od pracy, z czego 13 to dni świąteczne wolne ustawowo.

Dni wolne w 2023. Święta przypadające w weekend

Spośród 13 świątecznych dni wolnych w 2023 roku, jeden wypada w sobotę (Święto Niepodległości) , a trzy - w niedzielę (Nowy Rok, i jak zawsze Niedziela Wielkanocna oraz Zesłanie Ducha Świętego, inaczej Zielone Świątki).

Zgodnie z prawem pracodawca nie ma obowiązku "oddawania" wolnego za święta, które wypadną w niedzielę. Inaczej jest natomiast ze świętami przypadającymi w sobotę. Za nie przysługuje dzień wolny od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Możliwość odebrania takiego dnia wolnego wiąże się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11), który stwierdził, że "pracownikom, za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy tj. na przykład wolne soboty, także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania tych świąt".

Dni wolne od pracy w 2023. Kalendarium

1 stycznia – Nowy Rok - niedziela

6 stycznia – Święto Trzech Króli - piątek

9 kwietnia pierwszy dzień Wielkiej Nocy - niedziela

10 kwietnia drugi dzień Wielkiej Nocy- poniedziałek

1 maja – Święto Państwowe - poniedziałek

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja - środa

28 maja - pierwszy dzień Zielonych Świątek - niedziela

8 czerwca dzień Bożego Ciała - czwartek

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - wtorek

1 listopada – Wszystkich Świętych -środa

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości - sobota

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia - poniedziałek

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia – wtorek

Poza świętami państwowymi wolne w Polsce są też wszystkie niedziele. Dodatkowo większość z nich jest wolna od handlu.

Długie weekendy 2023. Kiedy warto wziąć dodatkowe wolne?

Biorąc w 2023 roku pięć dni urlopu wypoczynkowego, można zyskać nawet 14 dni dodatkowego wolnego.

Majówka 2023. Pierwszym dogodnym momentem na wydłużenie weekendu będzie majówka. Święto Pracy (1 maja) wypada w 2023 roku w poniedziałek, a Święto Konstytucji 3 maja - w środę. Biorąc wolne we wtorek 2 maja - można zyskać łącznie 5 dni wolnych od pracy. Jeśli dla kogoś to mało, może wziąć jeszcze wolny czwartek i piątek (4 i 5 maja) i tym samym - przy 3 dniach z urlopu, zyska łącznie 9 dni wolnego.

Boże Ciało 2023. Kolejną okazją do przedłużonego weekendu jest Boże Ciało, które zawsze wypada w czwartek, a w 2023 będzie to 8 czerwca. Chcąc wydłużyć wolne, należy zarezerwować wolny piątek - 9 czerwca i tym samy wypoczywać przez cztery dni bez przerwy.

Długi weekend w sierpniu 2023. Kolejna okazja do dłuższego wypoczynku pojawi się w sierpniu. 15.08 obchodzimy Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W 2023 roku 15 sierpnia wypada we wtorek. Biorąc wolny poniedziałek, można wydłużyć weekend do czterech dni.

Długi weekend - listopada 2023. Kolejną okazję na złapanie oddechu od pracy, da 1 listopad, czyli Święto Wszystkich Świętych, które wypadnie w środę. Można wziąć wolny poniedziałek i wtorek i mieć 5 dni wolnego albo czwartek i piątek i też mieć łącznie 5 dni wolnego. Ewentualnie w innej kombinacji - można wziąć cztery dni wolnego - poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek i zyskać łącznie 9 dni wolnych od pracy.

• Źródło: gazetaprawna.pl/Kalendarz.Livecity.pl

