Do rent i emerytur można dorabiać, ale żeby nie stracić świadczenia, trzeba uważać na limity, które są zależne od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale.

Co trzy miesiące Główny Urząd Statystyczny publikuje dane, dotyczące przeciętnego wynagrodzenia Polaków. Są to istotne informacje szczególnie dla seniorów, którzy dorabiają do emerytur. To właśnie na ich podstawie ZUS określa limity, w których powinni się zmieścić przedsiębiorczy emeryci.

Osoby, które pobierają świadczenia emerytalne i rentowe z ZUS, mogą podejmować dodatkową pracę zarobkową. Ważne jest jednak, aby ich zarobki nie przekraczały określonych progów dochodowych, które zmieniają się co roku - w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Ile można dorobić na emeryturze w 2023? Tyle wynoszą aktualne limity

GUS udostępnił dane za czwarty kwartał 2022 r., w związku z tym od 1 marca zmieniły się limity dla dorabiających emerytów.

Zgodnie z udostępnionymi danymi w czwartym kwartale 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 6733,49 zł czyli ponad 250 zł miesięcznie więcej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku (6480,67 zł). W związku z tym limity dla dorabiających emerytów wzrosły.

"Od 1 marca do 31 maja 2023 roku kwota przychodu odpowiadająca:

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r. wynosi 4713,50 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty

130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r. wynosi 8753,60 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty" - czytamy na portalu prawo.pl.

Ile można dorobić do renty lub emerytury? Obowiązujące zasady

Regułą obowiązującą od lat jest to, że aby dorabiać i otrzymywać rentę czy emeryturę w pełnej kwocie, dodatkowy dochód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jeżeli stawka takiego dodatkowego zarobku przekroczy 70 proc. przeciętnej miesięcznej pensji, ale nie będzie to więcej niż 130 proc., Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy wypłacane świadczenie emerytalne/rentowe.

Powyżej progu 130 proc. świadczenie wypłacane z ZUS zostanie całkowicie zawieszone.

Jednocześnie ZUS podkreśla, że wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Oni mogą dorabiać do świadczeń bez ograniczeń.

Źródło: Zus.pl/Prawo.pl

