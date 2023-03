"Dawid Kubacki z przyczyn osobistych opuszcza cykl Raw Air i nie wystartuje w dzisiejszym konkursie" - przekazał w niedzielę na Twitterze Polski Związek Narciarski. W poniedziałek sam skoczek odniósł się do całej sytuacji i przekazał na Instagramie "słowo wyjaśnienia". - Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze - napisał Dawid Kubacki.

Dawid Kubacki w tym sezonie już nie wystartuje

Dawid Kubacki w tym sezonie cały znajdował się w czołówce Pucharu Świata. W Mistrzostwach Świata w Planicy zdobył brązowy medal na dużym obiekcie. Zajął drugie miejsce w 71. Turnieju Czterech Skoczni.

Do zakończenia rywalizacji w PŚ pozostały trzy konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Polak jest aktualnie wiceliderem klasyfikacji generalnej, jednak wszystko wskazuje na to, że spadnie w zestawieniu poza podium, bowiem trzeci Austriak Stefan Kraft traci do niego tylko 42 punkty, a czwarty Słoweniec Anze Lanisek 118. Zdobywcą Kryształowej Kuli został Norweg Halvor Egner Granerud, który na trzy konkursy przed zakończeniem sezonu ma na swoim koncie 2058 punktów.

W najbliższy weekend skoczkowie będą rywalizować w Lahti, a za dwa tygodnie w Planicy.

