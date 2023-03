Zobacz wideo

Wypalenie zawodowe to najprościej rzecz ujmując, utrata chęci do wykonywania obowiązków służbowych. Stan, o którym piszemy jest bardzo uciążliwy zarówno dla dotkniętej nim osoby jak i jej otoczenia. Nie tylko dlatego, że spada efektywność, ale przede wszystkim przez to, że stan psychiczny pracownika odbiera mu radość i entuzjazm do pracy. A biorąc pod uwagę dzienną ilość godzin spędzanych na zawodowej aktywności, problemu tego z pewnością nie można nazwać błahym. Jak w takim razie pomóc cierpiącej na wypalenie zawodowe osobie? Pierwszym skojarzeniem jest czasowe zwolnienie od obowiązku wykonywania pracy. Jak się jednak okazuje, lekarz nie może wypisać zwolnienia z powodu wypalenia zawodowego, bo taka jednostka chorobowa nie istnieje.

Według WHO wypalenie zawodowe ma miejsce wówczas, gdy zachodzą następujące symptomy:

uczucie braku energii i wyczerpania,

znudzenie wykonywanymi czynnościami,

chroniczne przemęczenie związane z nadmiernym stresem w miejscu pracy,

zwiększony dystans psychiczny w stosunku do własnej pracy,

poczucie negatywizmu związanego z pracę,

poczucie braku skuteczności i braku osiągnięć.

Objawy fizyczne syndromu wypalenia zawodowego

Natomiast do objawów fizycznych wypalenia należą:

bóle głowy,

bezsenność,

bóle mięśni w wyniku stałego napięcia,

rozdrażnienie,

wzmożona agresja lub apatia,

niskie poczucie własnej wartości.

Mimo że na tzw. wypalenie zawodowe skarży się coraz więcej osób, to wciąż nie jest ono zakwalifikowane przez WHO jako choroba. Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia wypalenie zawodowe jest syndromem a nie jednostką chorobową.

Czy można wziąć L4 na wypalenie zawodowe?

Ponieważ wypalenie zawodowe jest uznane za syndrom, a nie chorobę, to L4 na wypalenie zawodowe mogłoby być zakwestionowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i w związku z tym lekarze, póki co, nie mogą stwierdzać niezdolności do pracy z powodu wypalenia.

Jednak, mimo że lekarz nie wystawi zwolnienia pracownikowi wyczerpanemu zawodowo, to może usprawiedliwić nieobecność w pracy i zalecić odpoczynek oraz zmianę trybu życia.

Inną metodą, aby poradzić sobie z wypaleniem zawodowym może być dłuższy urlop. Ważne jednak, aby podczas takiego urlopu czy zwolnienia, nie zajmować się pracą, a raczej całkowicie zmienić codzienne aktywności i wypełnić dni relaksem oraz zadaniami, które sprawiają przyjemność.

Specjaliści radzą, żeby wrócić do pracy, dopiero gdy zacznie się wykazywać z powrotem zainteresowanie swoim codziennym życiem i pracą.

Co robić, żeby nie narazić się na wypalenie zawodowe?

Jednocześnie lekarze zalecają codzienną dbałość o higienę życia zawodowego, walkę ze stresem, ale też świadome eliminowanie sytuacji stresogennych.

Poza tym zalecane jest niepracowanie po godzinach, odpoczywanie po pracy, spędzanie czasu wolnego z bliskimi, wysypianie się i zdrowe odżywianie.

Wypalenie zawodowe a L4 - aktualne przepisy - podsumowanie

Podsumowując, wypalenie zawodowe w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) od 1 stycznia 2022 r. zakwalifikowano jako syndrom zawodowy o symbolu QD85. Oznacza to, że jest czynnikiem mogącym wpłynąć na stan zdrowia również psychicznego, jednak w myśl obowiązujących przepisów, wciąż nie jest jednostką chorobową.

W związku z tym wypalenie zawodowe nie może być przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego, gdyż takie zwolnienie mogłoby zostać uznane za niezgodne z przepisami (obowiązującą ustawą z 25 czerwca 1999 r.) i zakwestionowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: e-prawopracy.pl/ Rzeczpospolita

