Według IMGW-PIB od poniedziałku opady deszczu przejdą w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W rejonie Karpat może przybyć od 5 cm do 10 cm śniegu, a miejscami około 20 cm. "Temperatura maksymalna będzie lekko powyżej zera, do 7 stopni C na południu kraju" - informują synoptycy.

"We wtorek nadal opady deszczu ze śniegiem i śniegu, silniejsze na Pogórzu Karpackim i w Karpatach. Temperatura nie przekroczy 5 stopni Celsjusza" - podkreśla IMGW.

W noce z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę można spodziewać się lekkiego mrozu, przez co - po mokrych opadach śniegu - będą oblodzone drogi i chodniki.

Zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek odczucie chłodu będzie potęgował silny, porywisty wiatr.

