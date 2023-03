Librus - Co to jest, jak działa i jak założyć konto na portalu Librus?

Zobacz wideo

Librus to zarazem e-dziennik i system, który ułatwia szkole komunikację z uczniami i rodzicami. Portal i aplikacja pozwalają na bieżąco śledzić nie tylko oceny ucznia, ale też monitorować informacje o zadaniach domowych, pobierać materiały od nauczyciela oraz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych online. W ramach systemu dostępne są też m.in.: plan lekcji, frekwencja ucznia, kalendarz szkolny, komunikator, elektroniczna skrzynka podawcza, zapytania, statystyki.

Z Librusa można korzystać za pomocą komputera oraz przez aplikację zainstalowaną na smartfonach. Jednak, aby aplikacja działała w pełni, musi być opłacona.

Jak założyć konto na Librusie?

Wejdź na stronę https://portal.librus.pl/

Kliknij w przycisk "Załóż konto".

Wybierz typ użytkownika (rodzic, uczeń) i podaj swoje dane, w tym login przekazany przez szkołę.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, wpisując swoje dane osobowe i kontaktowe.

Po wprowadzeniu danych otrzymasz na podany adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kliknij w niego, aby aktywować swoje konto.

Po aktywacji konta, zaloguj się na stronie https://portal.librus.pl/

Gotowe! Teraz możesz korzystać z funkcjonalności Librusa (np. sprawdzać oceny swojego dziecka, kontaktować się z nauczycielami itp.).

Librus - Jak się zalogować?

Aby zalogować się do Librusa, należy wykonać następujące kroki:

Otwórz stronę internetową Librusa: www.librus.pl.

Kliknij przycisk "Zaloguj" po prawej stronie ekranu.

Wpisz swój login i hasło. Jeśli nie masz danych do logowania, skontaktuj się z administratorem systemu w swojej szkole.

Kliknij przycisk "Zaloguj".

Po zalogowaniu się, zostaniesz przekierowany na spersonalizowaną stronę główną Librusa, gdzie znajdziesz informacje o ocenach, obecnościach i innych danych dotyczących edukacji.

Librus - zakładki

Librus ma wiele zakładek, w tym:

Plan lekcji

Oceny i zachowanie

Zadania domowe

Uwagi dydaktyczne

Kalendarz szkolny

e-Usprawiedliwienia

Wiadomości

E-dziennik

Statystyki

Informacje o nauczycielach

Archiwum klasy

Podsumowanie roku szkolnego

Librus - Czy program i aplikacja są bezpłatne?

Librus nie jest w pełni bezpłatny. Bezpłatna jest podstawowa wersja, która obejmuje tylko podstawowe funkcje. Za pełną wersję w roku szkolnym 2022/23 trzeba zapłacić 33,99 zł. Jest to koszt jaki ponosi rodzić za okres od dnia aktywacji usługi do końca bieżącego roku szkolnego czyli do 30 czerwca.. Wariant płatny pozostanie aktywny bez dodatkowych opłat, również przez okres wakacji. 1 września kolejnego roku, należy opłacić kolejny sezon pełnego dostępu do platformy.

Aplikacja Librus jest dostępna w sklepach Google Play, AppGallery i App Store.

