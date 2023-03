Obława w Wielkopolsce. Policja cały czas szuka sprawcy dwóch zabójstw

Zobacz wideo

W środę wieczorem rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował o dwóch zabójstwach, do których doszło w powiecie międzychodzkim. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło pożaru mieszkania w miejscowości Muchocin. Jak się okazało, lokal został podpalony, a wewnątrz mieszkania znaleziono zwłoki 22-latka. Obrażenia ciała wskazywały, że mężczyzna został zabity.

Sprawca zbrodni zabrał samochód ofiary. Drugie zabójstwo miało miejsce w Międzychodzie, gdzie 45-letnia kobieta została zabita w swoim mieszkaniu. Po dokonaniu drugiego zabójstwa 24-letni sprawca porzucił samochód niedaleko Międzychodu, w kompleksie leśnym, gdzie w środę wieczorem policja prowadziła poszukiwania zbiega.

Rzecznik wielkopolskiej policji potwierdził informacje podawane przez lokalne media, że poszukiwany przebywał wcześniej w szpitalu psychiatrycznym. - Nie zbiegł z niego, po prostu skończył się tam jego pobyt i kilka dni temu opuścił placówkę - podkreślił.

Borowiak zaznaczył, że dla dobra prowadzonych działań nie poda szczegółów dotyczących trwających cały czas poszukiwań. - Jeżeli są prowadzone działania pościgowe, to nie podaje się ani liczby biorących w nich udział policjantów, ani gdzie się one odbywają. Chyba, że jest to konieczne, albo ważne. Ale na ten moment dowodzący akcją nie ujawniają, gdzie pościg jest prowadzony - wyjaśnił.

Na razie nie podjęto decyzji o opublikowaniu wizerunku poszukiwanego 24-latka.

