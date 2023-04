Ceny wakacyjnych lotów wystrzeliły w górę. "Kupno biletu to rajd przez pole minowe"

Zobacz wideo

Ceny wakacyjnych lotów wystrzeliły w górę. Nawet bilety w tanich liniach są już bardzo drogie. Jak mówił w TOK FM Mariusz Piotrowski z serwisu Fly4free.pl, stoją za tym m.in. wysokie ceny ropy i słaby złoty. - Niby ropa naftowa teraz tanieje, ale linie lotnicze kontraktują jej zakupy z bardzo dużym wyprzedzeniem. Więc zmiany jej cen mają bardziej długofalowy efekt i te dzisiejsze będą odczuwalne jesienią czy zimą – tłumaczył rozmówca Wojciecha Kowalika.

Jak dodał, na astronomiczne ceny biletów lotniczych ma także wpływ to, że niektóre linie lotnicze nie do końca jeszcze otrząsnęły się z pandemii koronawirusa. Dalej nie oferują tak wiele lotów jak wcześniej. W związku z tym podaż nie nadąża za ogromnym popytem na bilety. - A wydaje się, że mimo drożyzny ten sezon będzie rekordowy, jeśli chodzi o sprzedaż wycieczek i liczbę turystów w najbardziej turystycznych krajach, które żyją z podróżników – powiedział.

W ocenie eksperta pandemia rozleniwiła również konsumentów. A więc przyzwyczaiła ich do sytuacji, że tanie bilety na wakacyjne loty mogą kupić nawet z niewielkim wyprzedzeniem. - Sam pamiętam, kiedy 2 lata temu w czerwcu można było znaleźć bilety na lipiec do Grecji za 200 zł i to w obie strony. Bo wtedy popyt nie był tak duży (liczne restrykcje spowodowały ograniczenia w przemieszczaniu się – przyp. red.). A teraz chcąc lecieć w szczycie sezony urlopowego na tanie wakacje, to trzeba myśleć o zakupie biletów jesienią lub zimą roku poprzedzającego. Bo wiosną już nie ma co liczyć na obniżki – podkreślił gość TOK FM.

Za drogi bilet dostaniemy tylko "goły fotel"

Drogie bilety to nie jedyne zmartwienie podróżujących tanimi liniami. Prowadzący audycję zauważył, że pasażer dostanie tylko fotel i możliwość przewiezienia małego plecaka, czyli bagażu podręcznego. Za walizkę musi już zapłacić i to słono. - To jedna z "tajemnic sukcesu" tanich linii lotniczych. Czyli w cenie biletu dostajemy tylko goły fotel. Nawet nie siedzimy obok naszych bliskich, bo za to też musimy dopłacić. A coraz częściej zdarza się tak, że koszt dodatkowego bagażu może wynosić nawet drugie tyle, co bilet – stwierdził.

Co gorsza – kontynuował ekspert – dzisiaj kupno biletu w tanich liniach przypomina "rajd przez pole minowe". - Parę lat temu kupno biletu było bardzo łatwe. A teraz jest natłok dodatkowych usług. Mamy ciągłe pytania, czy jesteśmy pewni, że nie chcemy ubezpieczenia. A może chcemy wynająć samochód? Nie? Na pewno? A może jednak? Kiedyż zajmowało to 2-3 minuty, a teraz to jest skomplikowany proces. Tanie linie są dla tych, którzy kochają wyrzeczenia - podkreślił.

Zastrzegł jednak, że nadal da się tanio polecieć na wakacje, choć nie jest to już proste. - Wciąż zdarzają się atrakcyjne oferty last minut, choć nie ma ich tak wiele jak w poprzednich latach. Warto też szukać ofert na latanie na mniejsze lotniska, np. Łódź, Rzeszów, Lublin. Wymaga to od nas poświęcenia, np. w formie 2-3 podróży z Warszawy, ale jeśli podróżujemy z całą rodziną, to warto rozważyć taką możliwość w imię oszczędności rzędu kilkuset złotych. Trzeba trochę kombinować i być elastycznym – tłumaczył.

A przede wszystkim – dodał – lotów na przyszłe wakacje powinniśmy szukać już we wrześniu czy październiku. - Bo jeśli popyt utrzyma się na takim poziomie, na jakim jest obecnie, to im bliżej lotu, tym będzie drożej. Niestety, te czterocyfrowe ceny prawdopodobnie z nami pozostaną – podsumował gość Wojciecha Kowalika.