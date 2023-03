24 letni Marcin W. podejrzany o zabójstwo dwóch osób na terenie powiatu Międzychodzkiego został zatrzymany o godz. 20.00. Podczas poszukiwań nad Wartą, w miejscu znalezienia plecaka należącego do ściganego, podejrzany sam zgłosił się do komendy Policji w Międzychodzie - napisała na Twitterze wielkopolska policja. "Mamy go" - dodał Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy policji w Poznaniu.

Postępowanie ws. zabójstw przejęła od prokuratury w Szamotułach poznańska prokuratura okręgowa. W czwartek Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę pieniężną za pomoc w ujęciu poszukiwanego.

Marcin W. był poszukiwany

Policja opublikowała w czwartkowe przedpołudnie wizerunek 24-letniego Marcina W., mężczyzny podejrzewanego o popełnienie w środę dwóch zabójstw na terenie powiatu międzychodzkiego.

Jak podali policjanci pierwsze zgłoszenie dotyczyło pożaru w miejscowości Muchocin. "W trakcie gaszenia ognia strażacy znaleźli zwłoki 22-letniego mężczyzny. Obrażenia na ciele wskazywały na zabójstwo. Sprawca prawdopodobnie podpalił mieszkanie, aby zatrzeć ślady. Policjanci ustalili, że 24-latek zabrał samochód należący do ofiary i uciekł z miejsca zdarzenia" - opisano w komunikacie.

Jak dodano kolejne zgłoszenie dotyczyło zabójstwa w Międzychodzie, gdzie w mieszkaniu przy ul. 3 Maja znaleziono zwłoki 45-letniej kobiety. "Obrażenia na jej ciele również wskazywały na zabójstwo. Według ustaleń śledczych zbrodni dokonał ten sam mężczyzna. Po dokonaniu obydwu zabójstw 24-latek porzucił skradziony samochód pod Międzychodem i uciekł do lasu" - zaznaczono.

W komunikacie podkreślono, że do pracy na miejscu zdarzeń oraz w działania pościgowo-poszukiwawcze, oprócz funkcjonariuszy z Międzychodu, natychmiast zostali zaangażowani policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - z Wydziału Kryminalnego, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Laboratorium Kryminalistycznego - a także policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu oraz z innych jednostek na terenie Wielkopolski.