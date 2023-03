Zobacz wideo

Wiceminister Soboń na konferencji prasowej był pytany, czy rząd planuje wprowadzenie waloryzacji świadczenia "Rodzina 500 plus".

Rodzina 500+. Waloryzacja

- W tej chwili nie pracujemy nad tego typu rozwiązaniem. Wprowadziliśmy cały szereg rozwiązań, które wspierają rodziny, uzupełniając także program 500 plus. To w praktyce oznacza, że w 2023 r. środki skierowane do rodzin to blisko 87 mld zł w budżecie państwa - podał wiceminister finansów.

Na uwagę dziennikarza, że obecnie siła nabywcza 500 plus jest niższa od czasu, kiedy to świadczenie zostało wprowadzone, Soboń zaznaczył, że do rodzin kierowane są także inne świadczenia i rozwiązania podatkowe.

PUE ZUS - "Rodzina 500 plus"

Przypomnijmy, od 1 lutego 2023 ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

- Według najnowszych danych rodzice i opiekunowie złożyli 3,1 mln wniosków, co objęło 5 mln dzieci. Jak dotąd przyznaliśmy aż 93,1 proc. świadczeń. Warto podkreślić, że wypłatę świadczeń na nowy okres rozpoczniemy od czerwca natomiast już teraz większość złożonych wniosków jest załatwiona – przekazała prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Wnioski o świadczenie składać można jedynie drogą elektroniczną, na kilka sposobów:

poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety,

poprzez Platformę Usług Elektronicznych - PUE ZUS - "Rodzina 500 plus"

poprzez portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

ZUS akcentuje, że warto pośpieszyć się ze złożeniem wniosku, ponieważ to zapewni ciągłość wypłat pieniędzy. Osobie, która złoży poprawnie wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

PUE ZUS: wnioski 500+

Jeśli złożysz wniosek 500 + w maju – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, a jeśli w lipcu – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca. Z kolei na wniosek złożony w sierpniu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

"Rodzina 500 plus". Najpopularniejsze świadczenie w Polsce

"Rodzina 500 plus" jest wciąż najpopularniejszym świadczeniem w Polsce. Program funkcjonuje od kwietnia 2016 roku i przysługuje na każde dziecko. Jest to świadczenie niezależne od ilości dzieci w rodzinie oraz od dochodów rodziców. Nie podlega opodatkowaniu. W ramach świadczenia, rodzice otrzymują pieniądze do uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Aby dostawać świadczenie wystarczy wypełnić wniosek i aktualizować go raz w roku. Według wyliczeń przez 18. lat comiesięcznych wypłat po 500 złotych, rodzice, czy opiekunowie dostaną łącznie 108 tys. zł pochodzących z programu 500 plus.

