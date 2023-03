Wolał iść do więzienia niż ogrzewać dom. Poszukiwany 52-latek sam zadzwonił na policję

Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń poinformował w piątek, że do nietypowej interwencji doszło w powiecie dąbrowskim. We wtorek późnym wieczorem dyżurny tamtejszej komendy policji otrzymał zgłoszenie, że na terenie jednej z posesji w gminie Mędrzechów mogło mieć miejsce usiłowania włamania do budynku mieszkalnego, a sam zgłaszający poinformował, że w ostatnim czasie funkcjonariusze poszukiwali go i wypytywali o niego sąsiadów.

Pod wskazanym adresem policjanci zastali zgłaszającego - 52-letniego mieszkańca powiatu dąbrowskiego poszukiwanego do odbycia kary sześciu dni pozbawienia wolności.

- Informacja dotycząca usiłowania włamania okazała się być fałszywa, a sam poszukiwany wolał spędzić chłodne dni w zakładzie karnym niż ogrzewać dom. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do zakładu karnego - przekazał Gleń.