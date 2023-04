Jan Paweł II jednak nie uratuje PiS? "Ludzie wolą zamknąć oczy i cieszyć się kremówkami"

Zobacz wideo

Wywołana przez reportaż TVN "Franciszkańska 3" i książkę "Maxima Culpa" Ekke Overbeeka burza wokół postaci Jana Pawła II, a dokładnie jego odpowiedzialności za tuszowanie pedofilii w Kościele katolickim, zbiegła się z 18. rocznicą śmierci polskiego papieża. W niedzielę 2 kwietnia ulicami kilku miast w Polsce przeszedł Narodowy Marsz Papieski. Udział wzięła w nim m.in. związkowa Solidarność, której centrala zleciła organizacjom w całym kraju, by wyjazdy na marsz finansowały z funduszu strajkowego. Ponadto z okazji marszu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wystosował do członków swojej partii specjalny list, w którym staje w obronie papieża.

REKLAMA

Jak wskazał jeden z komentatorów "Poranka Radia TOK FM" Piotr Trudnowski, marsze przebiegły w spokojnej atmosferze, co może zwiastować, że emocje wokół Jana Pawła II zaczynają stygnąć. Według prezesa Klubu Jagiellońskiego powód tego jest prosty - "strona liberalna i lewicowa przestraszyły się jakiejkolwiek krytyki Jana Pawła II po zobaczeniu sondaży". Jednym z tych sondaży jest ten przeprowadzony przez IPSOS na zlecenie TOK FM i OKO.press - wynika z niego, że dla trzech-czwartych badanych Jan Paweł II nadal stanowi ważny autorytet moralny.

- Myślę, że w niedzielę organizatorzy mieli poważne wątpliwości, czy ten temat jeszcze na tyle mobilizuje. A to może jest dobre dla sprawy, bo sprawiło, że na marsze poszły te osoby, które chciałby pokazać swoje indywidualne przywiązanie do dziedzictwa Jana Pawła II, a nie te, które widziały w nim przede wszystkim polityczną mobilizację - zauważył w rozmowie z Dominiką Wielowieyską. - Choć oczywiście kremówki w Pendolino i tak dalej to są rzeczy, które raczej ośmieszają, niż każą poważnie traktować tę kwestię - dodał.

Kremówki - swoisty symbol makdonaldyzacji postaci Jana Pawła II w dniu 18. rocznicy śmierci polskiego papieża otrzymali pasażerowie Pendolino. Mimo że pomysł przewoźnika początkowo został przez wielu uznany za primaaprilisowy żart, następnego dnia media społecznościowe zalały zdjęcia "papieskiego" deseru. Pozował z nim m.in. Adrian Zandberg, współzałożyciel Partii Razem. - "Niezbyt świeże" - skomentował polityk.

"Być może PiS przeszacował potencjał, niosący go jako obrońcę Jana Pawła II"

W porannej audycji przypomniano wyniki innego wspólnego sondażu dla OKO.press i TOK FM, w którym zapytano, czy dziennikarze powinni zajmować się przeszłością polskiego papieża, czy też lepiej chronić pamięć o Janie Pawła II ze względu na jego zasługi. 40 proc. badanych wskazało, że jest to temat, który powinien znajdować się w agendzie mediów. Za ochroną pamięci Karola Wojtyły, kosztem jego przeszłości, opowiedziało się 49 procent ankietowanych. 11 proc. badanych wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Do tych danych w TOK FM odniosła się Ewa Siedlecka. Według dziennikarki tygodnika "Polityka" z omówionego wyżej sondażu wynika, że prawda nie tylko nie wyzwoliła polskiego społeczeństwa, ale i wywołała w nim wstyd. - To jest takie dojmujące, ponieważ cała historia z Karolem Wojtyłą, a potem Janem Pawłem II polegała na tym, że on, z rozmaitych względów, zamykał oczy na całą sytuację, a teraz społeczeństwo robi to samo. Być może właśnie to przyczyniło się do tego, że to nie był taki sukces polityczny PiS-u - ludzie wolą zamknąć oczy i cieszyć się kremówkami. Być może PiS przeszacował potencjał, niosący go jako obrońcę Jana Pawła II, bo ludzie nie chcą o tym mówić, ale i niekoniecznie chcą w tej sprawie wychodzić na ulicę. Bo to zaostrzyłoby dyskusję na temat krycia pedofilii, a ludzie nie chcą o tym rozmawiać - podsumowała dziennikarka w rozmowie w TOK FM.