Kardynał Sapieha jednak nie molestował? Tomasz Krzyżak o sfałszowanych zeznaniach. "Pili wódkę i jeden drugiego ciągnął za język"

"Kardynał Adam Sapieha, Książę Niezłomny Kościoła, mentor Karola Wojtyły, molestował kleryków - wynika z dwóch niezależnych śledztw dziennikarskich" - podała w lutym "Gazeta Wyborcza". Kard. Sapieha, ikona walki Kościoła z niemiecką okupacją i komunistami, miał bić kleryków pasem, rozbierać do naga, obmacywać czy płacić za seks przywilejami.

Wątek dotyczący kardynała Sapiehy podjęli również Ekke Overbeek w książce "Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział", a wcześniej TVN w reportażu "Franciszkańska 3". Z materiału autorstwa dziennikarza stacji Marcina Gutkowskiego wynika, że ofiarami molestowania seksualnego kardynała - wówczas metropolity krakowskiego - byli m.in. księża Anatol Boczek oraz ks. Andrzej Mistat - były sekretarz Sapiehy.

"Podczas jazdy samochodem oraz podczas przechadzki po Lasku Wolskim kardynał Sapieha uderzał mnie laską i ręką po pośladkach, względnie genitaliach" - miał powiedzieć Mistat podczas ubeckiego śledztwa z 1949 roku. Następnego dnia Sapieha odwiedził duchownego pod pretekstem obejrzenia jego pokoju. "Pytał mnie o moje zdrowie, mówiąc, że mnie zbada. Zlecił mi zdjąć sutannę i położyć się na tapczanie, co uczyniłem. Wtedy kardynał macał mnie po całym ciele, również po częściach płciowych - czytamy w archiwalnych materiałach IPN.

W wiarygodność zeznań podopiecznych kardynała Sapiehy wątpi Tomasz Krzyżak z dziennika "Rzeczpospolita". Gość "Poranka Radia TOK FM" wskazał, że historie obu duchownych łączy jedna postać - oficer krakowskiego Urzędu Bezpieczeństwa Krzysztof Srokowski. - W okresie, kiedy powstawały relacje Boczka i Mistata, Srokowskiemu palił się grunt pod nogami. Z jego teczki personalnej, która zachowała się w IPN, wynika, że były mu postawione zarzuty natury kryminalnej, między innymi defraudowania pieniędzy - opisywał dziennikarz w rozmowie z Dominiką Wielowieyską.

Według archiwalnych dokumentów, których treść przytoczył Tomasz Krzyżak, Srokowski w którymś momencie spotkał się z ks. Anatolem Boczkiem w Poroninie, gdzie razem "pili wódkę na Gubałówce". - Ja bym powiedział, że to, co naopowiadał mu ksiądz Boczek, mogło powstać w czasie, kiedy oni pili wódkę i jeden drugiego trochę ciągnął za język, więc jeden drugiemu opowiadał jakieś głupoty. Aczkolwiek nie należy wykluczać, że te głupoty w jakiś sposób są, nie tyle prawdziwe, co zbudowane na plotkach, które być może wokół kardynała Sapiehy w tamtym czasie krążyły - tłumaczył dziennikarz.

Relacja Mistata "została wytworzona przez Srokowskiego"

Jaką rolę Krzysztof Srokowski odegrał w historii ks. Andrzeja Mistata? Jak ustalił Tomasz Krzyżak, w sierpniu 1949 roku, czyli w momencie składania zeznań w sprawie molestowania przez Sapiehę, Mistat siedział w krakowskim areszcie, jako podejrzany o szpiegostwo. - Z akt sprawy karnej ks. Mistata wynika, że Krzysztof Srokowski był uczestnikiem rewizji w jego mieszkaniu, która odbyła się 3 sierpnia. Natomiast dokument, który miał sporządzić Srokowski, pochodzi z 10 sierpnia i jest protokołem przesłuchania świadka. Problem polega na tym, że w dokumentach Mistata nie ma żadnego śladu po tym, żeby on był w ogóle przez kogokolwiek przesłuchiwany 10 sierpnia. Więc to, a także to, że Srokowski brał udział tylko i wyłącznie w rewizji i nigdzie więcej nie występuje, budzi podejrzenie, że po prostu ta relacja została wytworzona przez Srokowskiego, kiedy palił się mu grunt pod nogami, i wysłana do Warszawy - opowiadał gość TOK FM.

Tomasz Krzyżak był jednym z rozmówców Marcina Gutkowskiego w reportażu "Franciszkańska 3", czego, jak podkreślił, nie żałuje. I tam wyraźnie stanął w obronie postawy polskiego Kościoła. - Nie doszukuję się w tych dokumentach żadnych informacji dotyczących tego, żeby Wojtyła cokolwiek zamiótł pod dywan, natomiast koledzy (Gutkowski i Overbeek - red.) jednak się tego dopatrują. W moim przekonaniu jest to podejście błędne, bo nic takiego tam po prostu zwyczajnie nie ma. Z tych dokumentów da się wręcz wyczytać prawidłowe działanie Kardynała Wojtyły w tym zakresie - tłumaczył Tomasz Krzyżak w rozmowie w TOK FM.