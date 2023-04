"Zaczęła ściągać jej spodnie, bo tak będzie szybciej". U ginekologa kobieta na wózku jest jak "ufoludek z planety Mars"

Zobacz wideo

Aż 77 proc. kobiet z niepełnosprawnością nie chodzi do ginekologa regularnie, a 22 proc. nie było nigdy na takiej wizycie - wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinie na zlecenie Gedeon Richter Polska w maju i czerwcu 2022 r. Choć liczby straszą, trudno się im dziwić - w Polsce brakuje nie tylko sprzętu do badania ginekologicznego dostosowanego do potrzeb kobiet z niepełnosprawnością, w tym niepełnosprawnością ruchową, ale i empatii lekarzy, która bywa jeszcze bardziej wykluczająca.

Sytuację próbują zmienić organizacje pozarządowe. Kwestią dostępności ginekologii dla kobiet z niepełnosprawnością w 2019 roku zajęła się fundacja Kulawa Warszawa. O raporcie "Przychodzi baba do lekarza", który stał się merytoryczną podstawą do projektu "Dostępna Ginekologia", w TOK FM cztery lata temu mówiła jedna ze współautorek inicjatywy - Magdalena Kocejko. - Chciałyśmy usłyszeć głos kobiet z niepełnosprawnościami i posłuchać o ich doświadczeniach. Bardzo często jest tak, że o doświadczeniach kobiet z niepełnosprawnościami nie mówi się w ogóle albo mówią o nich sprawni eksperci - powiedziała badaczka w rozmowie z Ewą Podolską.

Raport "Przychodzi baba do lekarza" skupia się wyłącznie na placówkach medycznych należących do Narodowego Funduszu Zdrowia, bo jak podkreśliła Magdalena Kocejko, "likwidacja barier różnego typu jest kwestią odpowiedzialności państwa". Wyłania się z niego obraz polskich gabinetów ginekologicznych wyposażonych w wąskie drzwi, schody i progi, a przede wszystkim w niedostosowany sprzęt, taki jak obniżany fotel czy specjalistyczna waga.

"Jak nie uda się u weterynarza, to może uda się w masarni"

We wrześniu 2022 roku odbyła się konferencja "Dostępna Ginekologia - dostępność na wagę złota", Kobiety z niepełnosprawnością ruchową niejednokrotnie poruszały podczas niej m.in. temat braku wag dostosowanych do ich potrzeb. Mimo że, jak zwraca uwagę działaczka Kulawej Warszawy Katarzyna Cimoch, rynek sprzętu medycznego oferuje różne rozwiązania. - Dostępne są wagi hakowe, krzesełkowe czy platformowe, które umożliwiają ważenie osób zarówno poruszających się na wózkach, jak i leżących. Problemem jest fakt, że tego sprzętu nie ma albo jest go bardzo mało. A nawet jeżeli jest, to same placówki, które posiadają taką wagę na oddziale, nie do końca zawsze wiedzą, że taka waga jest - tłumaczy w rozmowie z tokfm.pl.

A efekt tego niedoboru bywa dla pacjentek, jak wskazuje Katarzyna Cimoch "okropny i poniżający". - Mamy mnóstwo komentarzy, mówiących o tym, że takie osoby odsyła się do weterynarza lub do PSZOK. Jednej z pacjentek lekarz zaproponował, że jeżeli nie u weterynarza, to może uda się w masarni. To jest historia, która miała miejsce podczas wywiadu z anestezjologiem, a więc w sytuacji, gdzie waga pozwala odpowiednio dobrać znieczulenie, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentki - zaznacza.

Ginekolodzy i ginekolożki często radzą też pacjentkom, by na ważenie przychodziły z osobą towarzyszącą, która stanie na wadze z kobietą na rękach. A to, jak wyjaśnia Katarzyna Cimoch, niesie ze sobą mnóstwo problemów. - Wynik takiego ważenia jest nieprecyzyjny, bo w wadze stojącej środek ciężkości jest w bardzo konkretnym miejscu, a kiedy mamy osobę trzymaną na rękach, środek ciężkości jest gdzieś indziej Poza tym bardzo często jest to po prostu niebezpieczne - wejście na wagę np. z wiotką kobietą w zaawansowanej ciąży stanowi ryzyko - przestrzega działaczka Kulawej Warszawy.

W polskich gabinetach ginekologicznych brakuje także wspomnianych obniżanych foteli ginekologicznych, na które pacjentka mogłaby się samodzielnie przesiąść. Z danych zebranych w 2019 roku przez Fundację Kulawa Warszawa wynika, że na taki sprzęt można trafić w niektórych polskich gabinetach, jednak przeważnie "świadomość, że to jest sprzęt powszechnie dostępny, jest bardzo mała". Katarzyna Cimoch przekonała się o tym podczas jednego z udzielanych wywiadów. - Po mnie wypowiadało się dwoje ginekologów, z których jeden powiedział, że taki obniżony fotel widział kiedyś w jednej klinice w Stanach Zjednoczonych, ale nie spotkał się z tym, żeby takie cudowne rozwiązania były w Polsce - wspomina.

Fotele ginekologiczne dla kobiet z niepełnosprawnościami ruchowymi zwykle posiadają dodatkowe funkcje i udogodnienia, takie jak: elektryczne podnoszenie, opuszczanie, regulacja kąta nachylenia oparcia czy regulacja kąta nachylenia podnóżka. W związku z tym koszt takiego fotela jest zazwyczaj wyższy niż koszt standardowego fotela ginekologicznego.

W Polsce, ceny foteli ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami ruchowymi zaczynają się od około 3 tysięcy złotych, a ich koszt może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od producenta i modelu. - Fotel ginekologiczny, który ma regulowaną wysokość rzeczywiście będzie droższy, ale np. waga krzesełkowa przystosowana do ważenia osób siedzących to koszt 2,5, tys. złotych. Więc dla placówki medycznej nie są to jakieś kosmiczne koszty, które znacznie obciążą jej budżet - ocenia Katarzyna Cimoch.

29-letnia Eliza urodziła się z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym i porusza się na wózku inwalidzkim. Żyje z rodzicami w liczącym ponad 8 tys. mieszkańców Sobolewie (woj. mazowieckie) - Mieszkam w środku pola i nie mam dostępu do ulicy. Żeby gdziekolwiek się dostać, muszę kogoś poprosić o pomoc - opisuje dla tokfm.pl.

Po kilku latach spędzonych w ośrodku w pobliskim Garwolinie Eliza przeprowadziła się do Warszawy, by kontynuować naukę. To tam, już jako dorosła 20-letnia kobieta poszła do ginekologa po raz pierwszy. - Przykazane jest, żeby chodzić do ginekologa co pół roku, ale ja chodziłam częściej - co trzy miesiące. Robiłam to dla siebie. Nie wiedziałam, co będzie, gdy wyjdę z tego internatu i będę siedzieć w domu, a tam zawsze muszę prosić kogoś, by ze mną pojechał - tłumaczy kobieta.

Eliza często odwiedzała gabinet ginekologa z jeszcze innego powodu. - W domu nigdy nie poruszano takich osobistych tematów, więc podczas tych wizyt chciałam się dowiedzieć jak najwięcej - dodaje.

Dla 29-latki o wyborze gabinetu ginekologicznego nigdy nie decydowało to, czy jest on dostosowany do potrzeb kobiet z niepełnosprawnością. Jak podkreśla - w tej, tak jak w każdej innej sytuacji, chce postępować i być traktowana jak osoba sprawna. Badanie więc odbywało się na leżance. - Nie chodziło o to, że nie miał mnie kto przesadzić, ale o to, że mam porażenie mózgowe, któremu towarzyszy spastyka mięśni. Więc nie da się mnie badać na fotelu ginekologicznym. Na leżance jest wygodniej - uważa.

Wykonywanie badania ginekologicznego na leżance zresztą rekomenduje Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników. W opublikowanym w 2020 roku artykule pt. "Postępowanie ginekologiczno-położnicze z osobą małoletnią z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną", autorzy i autorki nawet opisują zalecane pozycje, które powinna przyjmować kobieta z niepełnosprawnością fizyczną podczas badania ginekologicznego. Jedna z proponowanych pozycji to pozycja boczno-kolankowa, zalecana w "skrajnych sytuacjach z nasiloną spastycznością".

Dostęp do ginekologa dla kobiety z niepełnosprawnością. Co mówi prawo?

Dostęp do ochrony zdrowia, także osób z niepełnosprawnością, gwarantuje konstytucja. Z artykułu 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) wynika, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne zobowiązane są do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom z niepełnosprawnością i osobom w podeszłym wieku.

O powinnościach państwa wobec osób z niepełnosprawnościami mówi także ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012 poz. 1169)1, a szczególnie Artykuł 25 konwencji gwarantujący osobom z niepełnosprawnością taki sam zakres, jakość i standard bezpłatnej lub przystępnej cenowo opieki medycznej i programów zdrowotnych jak innym obywatelom, w tym w obszarze zdrowia seksualnego i związanego z rozrodczością oraz programów zdrowia publicznego. W Artykule 25 jest mowa także o zapewnieniu usług zdrowotnych w możliwie bliskiej odległości od środowisk osób z niepełnosprawnością, również w okolicach wiejskich oraz zapobieganiu przypadkom odmowy opieki lub usług zdrowotnych.

Komitet ONZ ds. praw osób niepełnosprawnych we wrześniu 2018 roku w wydanych rekomendacjach wezwał Polskę do podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań, gwarantujących kobietom i dziewczętom możliwość korzystania z ich praw, ze szczególnym wskazaniem na prawa reprodukcyjne.

Ponadto podstawowe uregulowanie praw pacjenta w Polsce znajduje się także w szeregu ustaw, m.in.: w Ustawie z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 09 Nr 52 poz. 417), Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21 poz. 204 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. nr 91 poz. 410). Bezpośrednie odwołanie do praw pacjenta znajduje się w Kodeksie Etyki Lekarskiej, który poza ochroną życia i zdrowia, dbaniem o godność zawodu lekarskiego zobowiązuje też lekarza do przestrzegania praw człowieka.

Od Rzecznika Praw Pacjenta uzyskaliśmy dane dotyczące liczby skarg składanych przez kobiety z niepełnosprawnością, zarówno w związku z architektonicznym dostosowaniem gabinetów, jak i podejściem personelu. W 2020 roku do RPP spłynęły 24 skargi, w 2021 roku - 16, a w 2022 roku - 17 skarg.

"W tym gabinecie zdarzają się niepokalane poczęcia". Gdy "jakoś" przekłada się na "jakość"

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Gedeon Richter Polska, 64 proc. kobiet z niepełnosprawnościami doświadczyło sytuacji, w której musiało zrezygnować z wizyty u ginekologa z powodu nieodpowiedniej infrastruktury lub wyposażenia gabinetu. Ankietowane wskazały,, że oprócz kwestii związanych z infrastrukturą (46 proc.) oraz dostosowaniem gabinetu do ich potrzeb (50 proc.), istotne są dla nich również nastawienie personelu medycznego (56 proc.) oraz empatyczny sposób komunikacji (49 proc.).

Opowieści kobiet z niepełnosprawnością dotyczące zachowania lekarzy i personelu są najtrudniejsze - przyznała Katarzyna Cimoch. I przytoczyła historię jednej z kobiet. - Właśnie przygotowywała się do badania i była w trakcie przebierania, gdy podeszła do niej położna i zaczęła ściągać jej spodnie, bo stwierdziła, że tak będzie szybciej. Nie zapytała tej kobiety, czy jej pomóc - po prostu złapała ją za spodnie - opisuje działaczka Kulawej Warszawy.

Jak wyznała na antenie TOK FM w 2019 roku Beata Świniarska, kobieta z niepełnosprawnością ruchową i działaczka Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych, przed wizytą u ginekologa nigdy nie odczuwa wstydu związanego z cielesnością. Za to zawsze odczuwa strach przed koniecznością odpowiadania na "dziwne" pytania personelu: - Zawsze mam stres, że lekarz, albo personel będzie pytał: "Po co pani tu przyszła?", jakbym była jakimś ufoludkiem z planety Mars - mówiła w 2019 roku w audycji "U TOKtora".

Na tego rodzaju pytaniach często się nie kończy. - Wjechałam też do gabinetu i pani doktor zapytała: "Jak ja panią mam zbadać? Przecież pani sama nie wejdzie na ten fotel". Pięć czy dziesięć razy pytała, czy byłam w ciąży. Odparłam: "Dlaczego pani ciągle o to pyta, przecież parę razy już powtórzyłam że nie jestem". A ona na to, że "w tym gabinecie zdarzają się niepokalane poczęcia" - mówiła Beata Świniarska na antenie TOK FM.

Innym razem lekarz-ginekolog odmówił kobiecie transwaginalnego badania USG. - Widząc mnie na wózku, stwierdził, że nie mam życia intymnego, że jestem dziewicą. To jest przykre - mówiła gościni TOK FM, która ubolewała nad tym, że stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością nie omijają nawet środowiska lekarskiego. - Kobieta niepełnosprawna ruchowo jest postrzegana jako osoba aseksualna, nie mająca nawet płci, samotna, biedna i nieszczęśliwa - dodała.

Wymienione wyżej przykłady bulwersują tym bardziej, że, jak podkreśla Katarzyna Cimoch, podmiotowe traktowanie pacjentek, w przeciwieństwie do dostosowanego sprzętu, nic nie kosztuje. - Cały czas dominuje taka myśl, żeby "jakoś" sobie poradzić z tą pacjentką z niepełnosprawnościami. A niestety to "jakoś" przebija się przez jakość i godność. Te badania są przecież tak wrażliwe, a kobiety przychodzą z różnymi historiami, np. po różnego rodzaju nadużyciach seksualnych i to, jak będą traktowane, jest niezwykle istotne - mówi dla tokfm.pl.

Mimo to działaczka Kulawej Warszawy jest daleka od stwierdzenia, że "całe zło leży po stronie personelu medycznego." - Widzimy że jest coraz lepiej, że coraz więcej personelu popiera nasze postulaty. Podczas akcji "Dostępność na wagę złota" pielęgniarki i położne odzywały się, że są jak najbardziej "za", że szacunek dla kobiet z niepełnosprawnością to podstawa. Natomiast uważam, że przed nami jeszcze bardzo dużo pracy - ocenia.

Warszawa najlepiej dostosowana? "Nie zawsze dostawałyśmy odpowiedź"

W dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań mających na celu polepszenie jakości usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnością zdaje się przodować stolica. Z 37 placówek medycznych z całej Polski, które zgłosiły się do Fundacji Kulawa Warszawa jako wyposażone w dostosowaną wagę, 14 znajduje się w Warszawie.

Do podobnego wniosku mogą dojść użytkowniczki strony "Dostępna Ginekologia" - pierwszej w kraju bazy adresów gabinetów ginekologicznych, która umożliwia wyszukiwanie placówek pod kątem wyposażenia w rozwiązania takie jak dostosowana toaleta, obniżany fotel ginekologiczny, podnośnik do przesadzania na fotel czy odbiór wyników online. W Warszawie jest zlokalizowana jedna trzecia ze 151 umieszczonych w bazie gabinetów. Choć, jak zaznacza Katarzyna Cimoch, liczby te nie pokazują prawdziwej skali przystosowania polskich gabinetów ginekologicznych do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami.

- Mamy różny spływ danych z różnych miejsc. Kierowałyśmy pytania na drodze prawnej, czyli w drodze dostępu do informacji publicznej, ale tu też nie zawsze dostawałyśmy odpowiedź. Ciężko więc jest powiedzieć, czy dane, które mamy, wynikają z tego, jaka jest dostępność, czy z tego, jak placówki chciały odpowiadać - tłumaczy działaczka.

W 2019 roku, czyli w roku opublikowania raportu "Przychodzi baba do lekarza" w dwóch miejskich szpitalach w Warszawie - w szpitalu Solec oraz Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego otwarto gabinety ginekologiczne przystosowane do przyjmowania pacjentek z niepełnosprawnościami. Jak informuje strona internetowa Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 gabinety w wymienionych placówkach nie tylko oferują odpowiedni sprzęt oraz udoskonaloną formę zapisów na wizytę, ale i dysponują personelem, który przeszedł cykl specjalistycznych szkoleń przeprowadzonych przez Fundację Kulawa Warszawa.

Pierwszą w Polsce szkołę rodzenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2020 roku uruchomiła wrocławska Fundacja "Potrafię Pomóc". Bezpłatny program sfinansowany przez Gminę Wrocław oferuje przyszłym rodzicom wiedzę i praktyczne porady dotyczące m.in. codziennej pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem, porady zdrowotne i medyczne oraz wsparcie i opiekę psychologiczną.

Na początku lipca 2022 roku fundacja "W kobiecym interesie" ruszyła w Polskę z pierwszym mobilnym gabinetem ginekologicznym. Podczas akcji pacjentki mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji oraz pakietu badań ginekologicznych, w tym m.in. USG ginekologicznego, cytologii i badania piersi, a także zrobić test na wirusa HPV. Mobilny gabinet zatrzymywał się w Lęborku, Wejherowie, Tczewie, Chełmży, Brodnicy, Włocławku, Inowrocławiu Wrześni, Słupcu oraz Koninie.

"Pójść do lekarza na spokojnie, bez żadnej świty"

W świetle zebranych danych działania z ostatnich czterech lat, mające na celu uczynienie gabinetów ginekologicznych bardziej przyjaznym miejscem dla kobiet z niepełnosprawnością ruchową, wydają się jedynie punktowe. Beata Świniarska w rozmowie z 2019 roku porównała ten aspekt funkcjonowania polskiej służby zdrowia do dziecka na wczesnym etapie rozwoju. - To jest na etapie dziecka, które trochę raczkuje, już trochę zaczyna chodzić, ale w pewnym momencie się przewraca i stoi w miejscu. Niby coś się zaczyna, ale nie do końca - stwierdziła w rozmowie z Ewą Podolską. - Chciałabym kiedyś pójść do ginekologa na spokojnie, bez żadnej świty - podsumowała w TOK FM.