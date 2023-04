Zobacz wideo

"Dodatek pielęgnacyjny – przysługuje osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji albo osobie, która ukończyła 75 rok życia" – czytamy na stronie gov.pl.

Świadczenie nie przysługuje natomiast osobom przebywającym w domach opieki społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, chyba że przebywają poza tą placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny 2023. Jaka jest wysokość świadczenia?

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest uprawnionym - co miesiąc, do emerytury lub renty. Świadczenie do końca lutego 2023 roku wynosiło:

256,44 zł;

384,66 zł – dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji.

Ponieważ jednak dodatek pielęgnacyjny, podobnie jak renty i emerytury podlega corocznej waloryzacji, to od 1 marca 2023 wynosi:

294,39 zł;

441,59 zł - dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny - jak uzyskać świadczenie?

Należy wiedzieć, że każda osoba w Polsce po ukończeniu 75. roku życia otrzymuje - z urzędu - dodatek pielęgnacyjny do renty bądź emerytury. ZUS wypłaca pieniądze obligatoryjnie bez dodatkowych formalności.

W przypadku osób niezdolnych do pracy lub samodzielnej egzystencji, jeżeli komisja lekarska ZUS w wydanym orzeczeniu potwierdzi, że wnioskujący jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, taka osoba lub jej pełnomocnik musi złożyć do ZUS odpowiedni wniosek.

Dodatek pielęgnacyjny 2023 - takie dokumenty trzeba złożyć w ZUS

W przypadku starania się o dodatek pielęgnacyjny z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji - do składanego wniosku należy dołączyć zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dodatek pielęgnacyjny, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny 2023 - WZÓR

Wypełniony wniosek do ZUS-u można złożyć:

osobiście,

przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS;

za pośrednictwem: poczty lub polskiego urzędu konsularnego.

Dodatek pielęgnacyjny. Jak długo trwa wydanie decyzji ZUS?

Odpowiedni organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu wymaganych dokumentów, podejmuje decyzję dotyczącą przyznania dodatku pielęgnacyjnego zazwyczaj w ciągi 30 dni.

Od niesatysfakcjonującej decyzji można złożyć odwołanie.

Odwołanie składa się do jednostki ZUS, która wydała decyzję, ewentualnie do sądu okręgowego, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

