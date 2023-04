Pracodawca strzelał do pracownika. Teraz grozi mu do trzech lat więzienia

W Siedlcach (Mazowieckie) 67-letni mężczyzna wystrzelił z krótkiej broni do swojego pracownika i niegroźnie zranił go w ucho. Poszkodowany przyszedł do pracodawcy, by wymusić od niego zaległą zapłatę. 67-latkowi grozi do trzech lat więzienia - poinformowała we wtorek siedlecka policja.

Fot. Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl