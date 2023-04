Matka niepełnosprawnego o "cwanej zagrywce rządu". "Nie nadążam odbierać telefonów od zrozpaczonych rodziców"

Zobacz wideo

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy, dotyczącej wprowadzenia nowego świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami, które mają największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Przepisy przewidują także możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.

- To bardzo szkodliwy projekt, prawny bubel PiS - oceniła w "TOK 360" Iwona Hartwich, posłanka Koalicji Obywatelskiej i działaczka na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Jak wyjaśniła, jest on kierowany wyłącznie do grupy rodziców, która chce dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego. - A projekt mówi o tym, że zabieramy świadczenie pielęgnacyjne, dajemy możliwość pracy rodzicowi, ale wtedy musisz iść ze swoim dzieckiem na kolejną komisję - wskazała.

Jak przekazał wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik świadczenie wspierające będzie mogło wynieść nawet 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176,88 zł. - Paweł Wdówik mówi jasno, nie dostanie najwyższego wsparcia osoba z niepełnosprawnością, która np. bierze kubek do ręki, bądź widzi, co ma na talerzu. Tę drugą propozycję 1400 złotych dostanie albo niedostanie osoba z niepełnosprawnością może za 2 lata. 700 złotych, które proponuje rząd za 3 lata, ta osoba z niepełnosprawnością może dostanie, a może nie dostanie - podkreśliła Hartwich.

"Nie nadążam dzisiaj odbierać telefonów od zrozpaczonych rodziców"

Rozmówczyni Wojciecha Muzala podkreśliła, że sytuacja rodziców osób z niepełnosprawnościami jest dramatyczna. - Nie nadążam dzisiaj odbierać telefonów od zrozpaczonych rodziców, którzy naprawdę chcieli dorobić do tego świadczenia pielęgnacyjnego. Dla nas to jest w ogóle skandaliczna propozycja, że się zabiera 2,5 tys. zł i proponuje w zamian inne świadczenie, gdzie pan Wdówik powiedział, że tych osób potrzebujących jest 50 tys., czyli to są przypadki opieki paliatywnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, tam ci opiekunowie nie pójdą do pracy - wskazała.

Zdaniem posłanki rząd zrobił to "bardzo cwanie". - Dzisiaj mój syn dostał telefon od swojej babci, która powiedziała tak: "Kuba, dostaniesz więcej pieniędzy od państwa". Nie, on więcej pieniędzy nie dostanie, ponieważ mój mąż, który ma 55 lat, nigdy nie pójdzie do pracy, bo sprawuje całodobową opiekę przy synu, jest tym wykończony. Sam potrzebuje opieki lekarskiej i pomocy wytchnieniowej - wskazała.

Jak podkreśliła, takich rodziców jest wielu. Zaś ci rodzice, którzy chcieli pójść do pracy, nie stawią się przed komisję. - Oni mówią jasno: My nie pójdziemy się orzekać, my się boimy. Bo ja pracowałam nad tym, żeby moje dziecko autystyczne czy z porażeniem mózgowym, właśnie podnosiło tę szklankę, ubierało samo tę skarpetę, widziało, co ma na talerzu. Żeby w przyszłości jakoś sobie radziło w życiu. Więc to jest absurd - skwitowała Hartwich.