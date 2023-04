Zobacz wideo

Gołębie to ptaki, które często są uważane za urocze i sympatyczne. Wiele osób twierdzi, że są przyjazne i nie widzi powodu, aby je odstraszać. Często nawet wbrew zakazom ludzie wręcz dokarmiają gołębie. To natomiast pośrednio przyczynia się do nienormowanego przyrostu populacji tych ptaków oraz modyfikacji ich naturalnych zachowań. Obecność gołębi na balkonach czy parapetach stała się w wielu miastach powszechnym i uciążliwym problemem, z którym należy walczyć. Jak pozbyć się gołębi z balkonu? Podpowiadamy.

REKLAMA

Dlaczego należy odstraszać gołębie z balkonów czy parapetów?

Gołębie przenoszą choroby. Z gołębiami związanych jest kilkadziesiąt chorób zakaźnych, m.in.:

ornitoza,

salmonelloza,

robaczyce (glisty, tasiemce),

ptasia grypa,

toksoplazmoza,

kokcydioza lysterioza i in.

Gołębie są też nosicielami licznych pasożytów, takich jak: ptaszyńce, świerzbowce, wszoły i obrzeżki, które z łatwością przenoszą się na ludzi.

Jednym z najgroźniejszych jest obrzeżek gołębi. "To kleszcz, który żeruje na ptakach gdy te śpią. Nie wbija się do skóry, lecz pożywia się jak pluskwa domowa, czy komar. Problem z obrzeżkiem gołębim niestety nie znika po przegonieniu gołębi. Larwy obrzeżka potrafią nawet przez rok siedzieć w ukryciu bez pobierania pokarmu. Jeśli nie znajdą żywiciela, to najczęściej wchodzą do mieszkania, kąsając ludzi. Ukąszenie może wywołać bardzo gwałtowną reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny). Obrzeżki przenoszą również boreliozę" - czytamy na stronach odstraszanie.pl.

Ptasie odchody niszczą elewacje. Nagromadzone odchody gołębi poza nieestetycznym wyglądem i zapachem, niszczą elewacje, do tego stopnia, że czasami wręcz powodują naruszenie spójności strukturalnej konstrukcji i przez to niszczenie budynków. Dodatkowo warto podkreślić, że sprzątanie po gołębiach wymaga użycia specjalistycznych środków i sprzętu, a to generuje dodatkowe niemałe koszty.

Kłopotliwe zachowanie porządku na balkonie. Gołębie niszczą rośliny. Ponadto, gniazda gołębi na balkonie, mogą przyciągać więcej ptaków, co zwiększa problem z zanieczyszczeniami.

Najważniejszy przy działaniu przeciwko gołębiom na balkonie jest czas. Im szybciej, tym lepiej. Nie należy czekać, aż same zmienią miejsce - bo jeśli będą miały spokój i będzie im wygodnie, na pewno same miejsca nie zmienią. Nie wolno też czekać aż zbudują gniazdo czy złożą jaja. Gdy tylko zobaczysz, że przylatują systematycznie - czas działać i przeganiać się wszelkimi możliwymi sposobami.

Jednak, tu ważna informacja, przeganiając gołębie trzeba działać zgodnie z prawem.

"Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usuwanie gniazd ptasich zarówno z budek jak i obiektów budowlanych możliwe jest od dnia 16 października do końca lutego".

Jak się pozbyć gołębi z balkonu i parapetu? Sprawdzone sposoby

Usuń źródła pożywienia. Gołębie często zasiedlają balkony, ponieważ znajdują tam dla siebie pożywienie. Aby uniknąć problematycznego towarzystwa, należy wyrzucić resztki jedzenia, które przyciągają te ptaki. Ważne jest, aby nie zostawiać po sobie śmieci i jedzenia na balkonie.

Zastosuj metody odstraszające. Możesz zainwestować np. w dzwonki, wiatraczki, folię aluminiową, która będzie emitować dźwięki, odstraszające gołębie. Na początku mogą się sprawdzić również makiety ptaków drapieżnych, plastikowe kruki, balony, taśmy holograficzne, latawce itp. Metody wizualne jednak niekoniecznie sprawdzą się w płoszeniu gołębi, jeśli walczysz z nimi już od dłuższego czasu, lub jeśli zdążyły już na twoim balkonie założyć gniazdo.

Odstraszanie gołębi z balkonów i parapetów - siatka?

Zainstaluj siatkę na balkonie. Jedną z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych metod jest zainstalowanie siatki na balkonie. Są one łatwe do zamontowania i skutecznie odstraszają ptaki. Siatki można kupić w sklepach zoologicznych lub sklepach internetowych.

Użyj środków chemicznych. Jeśli żadna z powyższych metod nie działa, można zastosować dostępne w sklepach środki chemiczne, odstraszające gołębie. Jednym z nich jest żel, który niszczy zmysł węchu ptaków, dzięki czemu nie będą wracać na balkon. Inne środki chemiczne to na przykład spraye, spłaszczające pióra i utrudniające ptakom lot.

Warto też wiedzieć, że najlepszym sposobem odstraszania gołębi z balkonu jest zastosowanie kilku metod jednocześnie. Przede wszystkim warto pamiętać, że nie należy krzywdzić ptaków, ponieważ są one częścią ekosystemu i są chronione prawnie.

Źródło: Odstraszanie.pl

Posłuchaj: