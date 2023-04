Pijany starosta zatrzymany przez policję. Miał we krwi blisko 2,5 promila alkoholu

Policjanci w miejscowości Nowe Gulczewo w województwie mazowieckim zatrzymali kierowcę opla, który miał blisko 2,5 promila alkoholu we krwi. Jak informuje RMF FM 24 chodzi o starostę powiatu płockiego.

- W czwartek około godz. 9.45 pod numer alarmowy zadzwoniła osoba i powiadomiła, że na dk 62 od strony Wyszogrodu w kierunku Płocka porusza się opel, który nie zachowuje prostego toru jazdy - powiedział PAP podkom. Dariusz Mroczkowski z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

- Funkcjonariusze zatrzymali opla w miejscowości Nowe Gulczewo, którym kierował 39-letni mieszkaniec powiatu płockiego. W pojeździe nie było innych pasażerów. Kierujący został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - podał podkom. Dariusz Mroczkowski. Dodał, że wynik badani to 1,2 miligrama na litr, czyli blisko 2,5 promila.

- Podczas czynności kierujący był spokojny i stosował się do poleceń funkcjonariuszy. Elektroniczne zostało mu zatrzymane prawo jazdy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Płocku - poinformował rzecznik komendy w Płocku.

RMF FM 24, które jako pierwsze napisało o sprawie, podało, że zatrzymany mężczyzna to starosta powiatu płockiego. "Jeszcze dziś policyjne dokumenty mają trafić do prokuratury rejonowej w Płocku. Jazda samochodem z tak wysokim stężeniem alkoholu to przestępstwo. Samorządowcowi grożą dwa lata więzienia i utrata prawa jazdy na okres nie krótszy niż trzy lata" - poinformowano.

